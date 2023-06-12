Подсобный рабочий мог убить депутата в Москве
Супругу политика отправили в больницу с многочисленными ранениями
12 июня 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Москве нашли мертвым депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Тело 58-летнего Колодича обнаружили в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жену депутата госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.
Расправиться с Колодичем мог подсобный рабочий, который помогал семье вести хозяйство. Его задержали, в ближайшее время выберут меру пресечения.
22:59:36 12-06-2023
Жадность фраера сгубила ...
08:32:36 13-06-2023
"Мог"здесь ключевое слово.
10:02:42 13-06-2023
Вот что делать ему в Москве -частный дом!
10:14:11 13-06-2023
Если бы не мог, искать бы не пришлось.
13:17:01 13-06-2023
комментарии истинные патриоты минусуют?