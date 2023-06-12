НОВОСТИПроисшествия

Подсобный рабочий мог убить депутата в Москве

Супругу политика отправили в больницу с многочисленными ранениями

12 июня 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Москве нашли мертвым депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Тело 58-летнего Колодича обнаружили в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жену депутата госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.

Расправиться с Колодичем мог подсобный рабочий, который помогал семье вести хозяйство. Его задержали, в ближайшее время выберут меру пресечения.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

22:59:36 12-06-2023

Жадность фраера сгубила ...

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Гость

08:32:36 13-06-2023

"Мог"здесь ключевое слово.

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Гость

10:02:42 13-06-2023

Вот что делать ему в Москве -частный дом!

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Гость

10:14:11 13-06-2023

Если бы не мог, искать бы не пришлось.

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Гость

13:17:01 13-06-2023

комментарии истинные патриоты минусуют?

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