Подсобный рабочий мог убить депутата в Москве

Супругу политика отправили в больницу с многочисленными ранениями

12 июня 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Москве нашли мертвым депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Тело 58-летнего Колодича обнаружили в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Жену депутата госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.

Расправиться с Колодичем мог подсобный рабочий, который помогал семье вести хозяйство. Его задержали, в ближайшее время выберут меру пресечения.