Подтвердились дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году

Председателем объединения стала Бразилия

16 февраля 2025, 09:05, ИА Амител

Рио-де-Жанейро / Фото: unsplash.com

Саммит БРИКС пройдет 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2025 году в объединении председательствует Бразилия.

"Дата и место проведения саммита БРИКС 2025 года подтверждены. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", – сказано на сайте президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

С 1 января Бразилия официально заняла пост председателя БРИКС, сменив Россию, под руководством которой в 2024 году состоялся саммит в Казани (22–24 октября). Одним из ключевых решений встречи стало создание категории государств-партнеров. К первым партнерам БРИКС присоединились Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Изначально в список партнеров входила Индонезия, однако 6 января власти Бразилии объявили о ее вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Позже, 17 января, Министерство иностранных дел Бразилии сообщило о присоединении Нигерии к объединению в статусе партнера.