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Подвал жилого дома в Барнауле залило нечистотами

Проблема, по словам жильцов, не решается уже несколько недель

01 февраля 2024, 07:55, ИА Амител

Подвал, залитый водой / Фото: "В курсе 22"
Подвал, залитый водой / Фото: "В курсе 22"

Жители дома по адресу Тимуровская, 64, в Барнауле рассказали о том, что подвал первого подъезда затопило нечистотами. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, проблема не решается уже почти месяц. Сотрудники аварийной службы приезжали, но, посмотрев на происходящее, просто уехали.

Также люди пожаловались на то, что не помог им и разговор с управляющей дома, который, как утверждает автор сообщения, закончился "посыланием на три буквы".

Барнаул ЖКХ

Комментарии 6

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Гость

08:15:39 01-02-2024

"не помог им и разговор с управляющей дома" - правильно, УК - она не для этого. Она для сбора денег в правильные руки.

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Гость

09:17:02 01-02-2024

Это естественный ход развития такого мегаполиса как Барнаул. Футурологи о таком говорили.

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Гость

09:24:07 01-02-2024

Бардак тотальный в коммунальной системе и никто не контролирует беспредел управляющих компаний - тотальное бездействие!!!

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Гость

09:36:36 01-02-2024

Гость (09:24:07 01-02-2024) Бардак тотальный в коммунальной системе и никто не контролир... О, ещё один из летаргии вышел.

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Гость

10:50:14 01-02-2024

Такие огромные комунальные платежи и еще ничего ук не делают.Пересажать всех эих аферистов.

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Смерш

14:37:55 01-02-2024

берешь ведро с нечистотами, идешь в управляшку и выливаешь содержимое, иначе по другому не доходит до таких.

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