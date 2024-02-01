Подвал жилого дома в Барнауле залило нечистотами
Проблема, по словам жильцов, не решается уже несколько недель
01 февраля 2024, 07:55, ИА Амител
Подвал, залитый водой / Фото: "В курсе 22"
Жители дома по адресу Тимуровская, 64, в Барнауле рассказали о том, что подвал первого подъезда затопило нечистотами. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожан, проблема не решается уже почти месяц. Сотрудники аварийной службы приезжали, но, посмотрев на происходящее, просто уехали.
Также люди пожаловались на то, что не помог им и разговор с управляющей дома, который, как утверждает автор сообщения, закончился "посыланием на три буквы".
08:15:39 01-02-2024
"не помог им и разговор с управляющей дома" - правильно, УК - она не для этого. Она для сбора денег в правильные руки.
09:17:02 01-02-2024
Это естественный ход развития такого мегаполиса как Барнаул. Футурологи о таком говорили.
09:24:07 01-02-2024
Бардак тотальный в коммунальной системе и никто не контролирует беспредел управляющих компаний - тотальное бездействие!!!
09:36:36 01-02-2024
Гость (09:24:07 01-02-2024) Бардак тотальный в коммунальной системе и никто не контролир... О, ещё один из летаргии вышел.
10:50:14 01-02-2024
Такие огромные комунальные платежи и еще ничего ук не делают.Пересажать всех эих аферистов.
14:37:55 01-02-2024
берешь ведро с нечистотами, идешь в управляшку и выливаешь содержимое, иначе по другому не доходит до таких.