Подвал жилого дома в Барнауле залило нечистотами

Проблема, по словам жильцов, не решается уже несколько недель

01 февраля 2024, 07:55, ИА Амител

Подвал, залитый водой / Фото: "В курсе 22"

Жители дома по адресу Тимуровская, 64, в Барнауле рассказали о том, что подвал первого подъезда затопило нечистотами. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, проблема не решается уже почти месяц. Сотрудники аварийной службы приезжали, но, посмотрев на происходящее, просто уехали.

Также люди пожаловались на то, что не помог им и разговор с управляющей дома, который, как утверждает автор сообщения, закончился "посыланием на три буквы".