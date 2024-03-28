Подведомственная Минтрансу Алтайского края организация закупит внедорожник за 3,5 млн
Организации нужен автомобиль 2024 года выпуска в цвете "графитовый кварц", с черным кожаным салоном с перфорацией или из алькантры
28 марта 2024, 23:29, ИА Амител
Подведомственное Минтрансу Алтайского края АО "Алтайиндорпроект" заказало поставку внедорожника Haval Dargo или его эквивалента в пределах 3 млн 599 тысяч рублей. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок, организации нужен автомобиль 2024 года выпуска в цвете "графитовый кварц", с черным кожаным салоном с перфорацией или из алькантры.
"Алтайиндорпроект" специализируется на проектировании дорог, мостов и выполнении иных работ, которые связаны с созданием и развитием дорожной инфраструктуры. Оно является правопреемником ГУП "Алтайиндорпроект".
Автомобиль организация собирается приобрести машину посредством запроса котировок, однако конкуретная процедура сорвалась — была подана лишь одна заявку по цене 3,589 млн рублей. Ее признали соответствующей требованиям — подведение итогов закупки состоится 1 апреля.
03:14:53 29-03-2024
А ваз слабо
07:44:08 29-03-2024
В какой момент мы все договорились, что вот таким организация нужна алькантара и перфорированная кожа за наш счёт?
07:51:11 29-03-2024
уазика им патриотичного. можно даже чтоб салон был отделан кожей 25-ти летних девственниц.
08:12:58 29-03-2024
Совсем берегов не видят , что можно а что нельзя!
08:36:11 29-03-2024
гость (08:12:58 29-03-2024) Совсем берегов не видят , что можно а что нельзя! ... В том то и проблема, что они ни чего не нарушают т.е. можно.
А ещё а качестве наказания чиновников на Аурусы за 40 миллионов пересаживают.
10:18:55 29-03-2024
гость (08:12:58 29-03-2024) Совсем берегов не видят , что можно а что нельзя! ... Да про какие берега вы говорите. Вон реки, те могут из берегов иногда выходить. А здесь бескрайние просторы.
08:38:14 29-03-2024
За их работу!Я бы им Газоны купил с будкой.
08:57:12 29-03-2024
Больным детям СМС,А тут люксовый авто под заказ!
09:31:35 29-03-2024
Шура (08:57:12 29-03-2024) Больным детям СМС,А тут люксовый авто под заказ!... Каждому по потребности
09:24:43 29-03-2024
Газ и Ваз сокращают производство. Нет спроса.
10:03:06 29-03-2024
это не те перцы, которые спроектировали узкую дорогу на выезде из Барнаула в сторону алейска?
10:13:06 29-03-2024
Такое впечатление, что в слове чиновник одну букву перепутали. И это ведь подтверждается их делами.
10:21:23 29-03-2024
Дети в школах и садиках сидят на деревянных стульях. Люди на остановках сидят на металлических лавочках - и летом, и зимой. А тут кожу подавай. Гужевую повозку с соломкой и вперед результаты дел своих осматривать.