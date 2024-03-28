Подведомственная Минтрансу Алтайского края организация закупит внедорожник за 3,5 млн

Организации нужен автомобиль 2024 года выпуска в цвете "графитовый кварц", с черным кожаным салоном с перфорацией или из алькантры

28 марта 2024, 23:29, ИА Амител

Haval Dargo / Официальный сайт Haval в России

Подведомственное Минтрансу Алтайского края АО "Алтайиндорпроект" заказало поставку внедорожника Haval Dargo или его эквивалента в пределах 3 млн 599 тысяч рублей. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок, организации нужен автомобиль 2024 года выпуска в цвете "графитовый кварц", с черным кожаным салоном с перфорацией или из алькантры.

"Алтайиндорпроект" специализируется на проектировании дорог, мостов и выполнении иных работ, которые связаны с созданием и развитием дорожной инфраструктуры. Оно является правопреемником ГУП "Алтайиндорпроект".

Автомобиль организация собирается приобрести машину посредством запроса котировок, однако конкуретная процедура сорвалась — была подана лишь одна заявку по цене 3,589 млн рублей. Ее признали соответствующей требованиям — подведение итогов закупки состоится 1 апреля.