Подземный паркинг на 175 машино-мест разрешили строить на Новом рынке в Барнауле

На крыше парковки сделают благоустройство и озеленение

30 декабря 2023, 10:11, ИА Амител

Проект паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"

Подземную автостоянку построят рядом с Новым рынком (проезд Рыночный, 8), в окружении многоэтажных домов и гаражей. Проект объекта представили на градсовете в августе 2023 года. Территорию с торгов в апреле того же года арендовал предприниматель Сергей Кулешов. В конце декабря 2023-го проект объект получил положительное заключение экспертизы.

Площадь стоянки составит 5,2 тыс. квадратных метров. Объект спроектирован в двух уровнях: один рассчитан на 88 машино-мест, другой – на 87. Въезд осуществляется с проезда Рыночного по двухполосным рампам, разделенным между собой. У них есть пешеходный проход.

Проект паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"

Хранение автомобилей будет открытого типа. У части парковок предусмотрены кладовые площадью семь "квадратов". Паркинг возведут по монолитной технологии с использованием железобетонных конструкций.

"Крыша" объекта станет главной особенностью квартала: здесь появится аллея, будет выполнено благоустройство с проходами из тротуарной плитки, скамейками, озеленением.