ЖК и паркинг с парком. Что планируют построит на месте Нового рынка в Барнауле
Скоро в торгово-жилом квартале могут возвести несколько высоток
21 августа 2023, 09:01, ИА Амител
Проект паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"
Район Нового рынка в ближайшем будущем ждет обновление. На месте рынка Юбилейного планируют построить ЖК, а рядом – подземный паркинг на 175 машино-мест, на крыше которого появится аллея и небольшой магазин. Эскизы коммерческих объектов презентовали на градсовете.
Паркинг с кладовками и аллеей
Подземный паркинг запроектировали по проезду Рыночному, 8. Рядом – многоэтажные дома, рынок, гаражи. Участок свободен от строений и уже очищен от деревьев и кустарников. Территорию с торгов в апреле 2023 года арендовал предприниматель Сергей Кулешов. Проект комплекса презентовал архитектор Михаил Шмидт.
Площадь будущей стоянки составит 5,2 тыс. квадратных метров. Объект разработан в двух уровнях: один рассчитан на 88 машино-мест, другой – на 87. Въезд осуществляется с проезда Рыночного по двухполосным рампам, разделенным между собой. У них есть пешеходный проход.
Хранение автомобилей будет открытого типа. У части парковок предусмотрены кладовые по семь квадратных метров. Построят объект по монолитной технологией с использованием железобетонных конструкций.
Из проекта паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"
"Крыша" паркинга станет главной особенностью квартала: здесь появится аллея.
"Благоустройство включает устройство проходов, мощенных тротуарных плиткой, установку скамеек, урн, посадка газона и кустарников", – отметил Михаил Шмидт.
Центр притяжения
Строительство паркинга заложено в проекте планировки квартала, который утвержден в мэрии. Однако инвестор намерен внести в документ изменения: кроме подземного гаража заказчик намерен возвести небольшой магазин-павильон. Михаил Шмидт сообщил, объект необходим для более качественной жизни в квартале.
"Была проработана более перспективная схема, как этот участок будет развиваться. Новый рынок со временем уйдет и на этом месте появится некая жилая застройка. Тогда этот участок будет внутри квартала и иметь совсем другую функцию. Предлагается "посадить" сверху парковки двухэтажный магазин, который станет в будущем предприятием торговли внутримикрорайонного пользования", – сказал он.
Здание построят из металлокаркаса и сэндвич-панелей коричневого цвета под дерево, кровля – плоская. У объекта будет большая площадь остекления. Рядом с магазинам возможно разместить открытую парковку.
"Входные группы со стороны проезда Рыночного и Нового рынка акцентированы порталами, учитывается обособленность здания, он – центр принижения. На фасадах – накладные элементы из композитных материалов", – сообщил Михаил Шмидт.
Нужен всем
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников рекомендовал автору уточнить нормативы по размещению кладовок в паркинге: не все помещения возможно расположить рядом с машино-местами. Также эксперты раскритиковал предложение о строительстве магазина.
"По торговым объектам рекомендация и житейское правило – они размещаются по красной линии: В этом случае лучше логистика, доступность пешеходов, разгрузка-загрузка. Там (в квартале – прим.ред.) и так достаточно сложно, есть остановка, уличная торговля. Это добавит отрицательных красок в градостроительную ситуацию.
Также члены комиссии обратили внимание, что часть объекта находится в собственности многоквартирного дома. Архитектор это подтвердил и добавил: вопрос решен.
"Переговоры проведены, все поддержали, этот объект давно ждут, сейчас там проблемы с парковками. Будет наложен сервитут (право лиц на ограниченное пользование чужим земельным участком – прим.ред.)", – сообщил Михаил Шмидт.
Член градсовета Евгений Носенко предположил, что инвестор мог ввести в заблуждение жителей многоэтажек.
"Наверняка людям анонсировали только подземную парковку. Но если же вы будете строить торговый центр с двумя подземными этажами, жители будут не совсем в понимании. Нужен выход на место, обсуждение с собственниками этого участка. Хорошо бы это анонсировать до строительства", – сказал он.
Михаил Шмидт пояснил: это не ТЦ, а небольшой магазин, который нее имеет отношения к земле дома.
"Люди будут рады, что у них цивилизованный объект появится, а не рынок с хаосом", – сообщил он.
Ситуацию прояснил первый вице-мэр и председатель градсовета Андрей Федоров. Он сообщил, что магазин не отображен в проекте планировки квартала. Чтобы внести в документ изменения, заказчику придается организовать общественные обсуждения. Там жители ближайших домов смогут высказать свое мнение.
"Заказчик правильно делает, что не перед фактом ставит градсовет, а предлагает концепцию заранее, понимая, что сегодня реализует парковку. Как дальше будет развиваться, время покажет", – резюмировал чиновник.
В итоге проект паркинга и магазина согласовали без замечаний.
09:10:25 21-08-2023
"Люди будут рады, что у них цивилизованный объект появится, а не рынок с хаосом" "Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города."
09:15:32 21-08-2023
Опять обкурились! Куда за продуктами ходить? И о чем они там думают? Совсем не про людей !
09:32:01 21-08-2023
гость с базара (09:15:32 21-08-2023) Опять обкурились! Куда за продуктами ходить? И о чем они т... Очень мягко сказано...
09:34:18 21-08-2023
гость с базара (09:15:32 21-08-2023) Опять обкурились! Куда за продуктами ходить? И о чем они т... в ленту
10:20:23 21-08-2023
гость с базара (09:15:32 21-08-2023) Опять обкурились! Куда за продуктами ходить? И о чем они т... Часто обкуриваетесь?
09:17:48 21-08-2023
Нас хотят лишить Нового рынка? Впервые слышу!
12:13:02 21-08-2023
Гость (09:17:48 21-08-2023) Нас хотят лишить Нового рынка? Впервые слышу!... что за бред вы несёте рынок никто не трогает речь про пустырь за рынком.
09:19:36 21-08-2023
Горожане ни сном, ни духом, а они уже заказчика нашли на Жк вместо рынка, нет слов!
09:24:12 21-08-2023
а граждане тут и ни причем, если всех слушать никогда город не построить потому что всем что то да не нравится
09:28:05 21-08-2023
Гость (09:24:12 21-08-2023) а граждане тут и ни причем, если всех слушать никогда город... А их ,всех,хоть раз спрашивали по резонансным местам застройки города?
09:59:08 21-08-2023
Гость (09:24:12 21-08-2023) а граждане тут и ни причем, если всех слушать никогда город... Для кого "строят город"? Для кучки богатеев, которые хотят жить в доме вместо рынка? А тысячи горожан из-за 100 владельцев элитной недвижимости лишат рынка?
09:26:23 21-08-2023
Мне не понятно,там кто в этом градсовете ,враги?,Диверсанты?
09:33:13 21-08-2023
Как можно лишить население возможности купить не дорого продукты. Ведь на новый рынок ездят люди с небольшим достатком со всей центральной части города за продуктами. Летом купить овощи для заготовок.
09:37:19 21-08-2023
Это ж как надо ненавидеть жителей города чтобы уничтожить продовольственный рынок.
09:48:54 21-08-2023
Оставьте рынок на месте! Вы уже убили Старый базар как базар, как часть городской культуры своими неумелыми переделками, сейчас убьете Новый рынок. Ваши "цивилизованные" фермерские дворики - это не то, это дорогущие лотки, там нет духа рынка, нет базара, привычного и любимого формата закупки для десятков тысяч барнаульцев. Руки прочь от Нового рынка. Это вредительство!
10:25:46 21-08-2023
Гость (09:48:54 21-08-2023) Оставьте рынок на месте! Вы уже убили Старый базар как базар... Дух базара, который так нравится барнаульцам? Кому это нравится? Кому это вообще может нравиться? Я прекрасно помню Старый базар с его продавцами в рядах, где на газетке мерили вещи, и кто-то из родственников или друзей прикрывал тряпкой) Это может нравиться? А продуктами торговали с бортов грузовых автомобилей. Антисанитария, вонь, грязь... Мне нравится как сейчас устроена торговля. Да любому вменяемому человеку это понятно.
11:40:07 21-08-2023
Гость (10:25:46 21-08-2023) Дух базара, который так нравится барнаульцам? Кому это нрави... Если такой чистоплюй,да ещё ,видно ,с несчитанными деньгами,не ходи туда,покупай в цивилизованном Бахетле,а нас и этот вполне устраивает.Думаю,выражаю мнение большинства .
12:55:57 21-08-2023
Афиноген (11:40:07 21-08-2023) Если такой чистоплюй,да ещё ,видно ,с несчитанными деньгами,... А я именно в Бахетле и хожу. На рынке я не покупаю ничего. Мне он без надобности. Но я абсолютно не против существования рынков. У меня только пожелание, чтобы там всё было бы более современно, как на Старом базаре это сделано. Множество едален и магазинчиков на первом этаже и чистые и опрятные торговые ряды на втором.
13:54:35 21-08-2023
Гость (12:55:57 21-08-2023) А я именно в Бахетле и хожу. На рынке я не покупаю ничего. М... Значит ,я правильно предположил.Видите ли ,уважаемый,да,ваши пожелания благие,но всем известно куда они ведут.Например ,тот же Старый Базар,доосовременились,что туда мало кто ездит.Народ интересует доступность цен и вообще доступность ,так как торговля на втором этаже -не лучшее решение.А вот на Новом рынке- вот ,оно ,извольте,всё перед вами и для вас.А Старый Базар превратился в какое то пустынное место,там только гулять,да созерцать местные красоты.
10:01:33 21-08-2023
В любом городе рынок это знаковое место! Одесса без Привоза не Одесса! Снести рынок! Приплыл Барнаул! Да за одну мысль надо всех начальников разогнать поганой метлой!
10:01:35 21-08-2023
На рендере и в проекте планировки территории рынок изображён. Автор проекта застройки: "Новый рынок со временем уйдет и на этом месте появится некая жилая застройка." А заголовок вообще эпичный, разжигание не иначе.
10:12:47 21-08-2023
Гость (10:01:35 21-08-2023) На рендере и в проекте планировки территории рынок изображён... Ты читать умеешь? Черным по белому написано: "На месте рынка Юбилейного планируют построить ЖК, а рядом – подземный паркинг на 175 машино-мест, на крыше которого появится аллея и небольшой магазин. Эскизы коммерческих объектов презентовали на градсовете."
10:07:47 21-08-2023
"Люди будут рады, что у них цивилизованный объект появится, а не рынок с хаосом", – сообщил он. - Проклинать тебя будет. И весь твой род до 10 колена.
10:12:25 21-08-2023
Значит на месте Нового рынка влепят парковку? По проектным картинкам мало что можно понять.
10:30:23 21-08-2023
Вы все повелись на кликбейтный провокационный заголовок. Никто Рынок не сности, посмотрите карту, опубликованную в заметке, там рынок на месте. Посмотрите адрес подземного паркинга - проезд Рыночный, 8. А теперь посмотрите на карте, где этот Рыночный, 8 и где Новый рынок. Вы совсем все ослепли? Это лишь мнение частного архитектора Шмидта, что Новый рынок постепенно уйдет и на его месте появится жилая застройка. Он таким образом оправдывает строительство своего подземного паркинга, что мол он в будущем точно пригодится. А так он никто, он не принимает решений по перспективной застройке. А вы уже как с цепи сорвались...
10:43:55 21-08-2023
Гость (10:25:46 21-08-2023) Дух базара, который так нравится барнаульцам? Кому это нрави... Ты поди и Ленина живым видел?
10:54:14 21-08-2023
Гость (10:43:55 21-08-2023) Ты поди и Ленина живым видел?... Когда уже ты уедешь из Барнаула и вернешься в свою деревню? Хотя похоже, ты её и не покидал.
11:29:02 21-08-2023
Гость (10:54:14 21-08-2023) Когда уже ты уедешь из Барнаула и вернешься в свою деревню? ... Чего вас так деревня беспокоит и почему вдруг деревенские жители стали вами настолько призераемы?
13:40:40 21-08-2023
Гость (11:29:02 21-08-2023) Чего вас так деревня беспокоит и почему вдруг деревенские жи... Никто не презирает деревенских жителей. Просто барнаульцы против того, чтобы деревенские вмешивались в жизнь города, к которому они не имеют никакого отношения.
07:18:58 22-08-2023
Гость (11:29:02 21-08-2023) Чего вас так деревня беспокоит и почему вдруг деревенские жи... всё просто: наводите порядок в своем селе и не лезьте в "чужой монастырь со своим уставом". стройте у себя что хотите... хоть человейники до космоса. все вышесказанное к труженникам сельского хозяйства это не имеет отношения. мы к ним относимся с большим уважением.
10:57:58 21-08-2023
Единственный рынок, где можно купить продукты, и тот решили снести. А где барнаульцы будут покупать продукты архитектора Шмидта совсем не интересует. Зачем нам такой архитектор и градосовет возглавляемый Дерингом. Уважаемая реакция, задайте вопрос главе города Франку, что он думает по вопросу сноса рынка "Юбилейного"?
11:56:52 21-08-2023
Гость (10:57:58 21-08-2023) Единственный рынок, где можно купить продукты, и тот решили ... ] И пусть франк мне тоже ответит, где мне картошку покупать на жратву, когда снесут рынок? В машке картофан вообще поганый, а если сьедобный, то очень дорогой! Сажать за городом -это при СССР можно было, тогда всем пенсионерам участки выделяли по желанию, а сейчас и СССР разогнали. Увы... Остаеться в машку идти, так рашкин уже не знает куда деньги девать, в столицах дома скупает, на лондонский суд тратится!
11:47:49 21-08-2023
Будем надеяться, что обстоятельства сложатся так, что этого не произойдёт.
12:11:31 21-08-2023
Какие же тут комментаторы ***, не разобрались, а уже воняют. Рынок вообще не трогают где он есть там и будет, речь про пустырь за рынком, за домом Рыночный проезд 9, сейчас там и так паркуются машины, а будет подземная парковка и аллея сверху. Хорошо что туда не дом воткнут, а нормально благоустроят.
16:27:40 21-08-2023
Гость (12:11:31 21-08-2023) Какие же тут комментаторы ***, не разобрались, а уже воняют.... Там сейчас бесплатная парковка людей, кто приезжает на Новый рынок машин на 30. Потом подъехать к Новому рынку будет невозможно. И еще кто установил на проезжей части шлагбаумы??? Не во дворе, а на проезжей части пер. Рыночный. Интересно, знает ли об этом городское ГИБДД? Может и на пр-те Ленина можно установить шлагбаум?
12:22:12 21-08-2023
Что вы собрались покупать на рынке и у каких таких частников, если все сады вокруг города тоже снесут ради элитарных высотных стекловатников? Все элитары должны кормиться только в сетях "лучших людей". Неужели до сих пор не понятно?
12:34:51 21-08-2023
Вообще-то рынок - это с одной стороны рабочие места, с другой - возможность купить продукты, овощи и фрукты, которые часто дешевле и лучше, чем в торговых сетях. Это и конкуренция для торговых сетей. А архитектор Шмидту пусть свой дом снесет- он по-моему на Ленинском живет, отличное место для многоэтажки, для паркинга и всего остального.
13:37:57 21-08-2023
Они офигели что ли. это единственное место в городе, где можно купить продукты по адекватным ценам, уже не говорю о том, сколько людей там работает и кормят свои семьи
13:40:32 21-08-2023
Схема уже проверенная. Сейчас люди пошумят и успокоятся, построят паркинг, потом под шумок и рынок снесут. Так произошло со стадионом Локомотив, так снесли гору, напротив Драмы. Те, кто проектируют не думают о людях, которые живут в этом городе. Все думки только о прибыли, только о деньгах!
14:03:39 21-08-2023
Гость (13:40:32 21-08-2023) Схема уже проверенная. Сейчас люди пошумят и успокоятся, пос... И что самое отвратительное ,наши властьимущие как воды в рот набрали,как будто их это и не касается.Ни по одному резонансному вопросу застройки не получили никаких объяснений и комментариев.Всё втихаря и совместно с этими дельцами обтяпывают делишки и ни гу-гу.Типа -моя хата с краю-ничего не знаю.
15:07:52 21-08-2023
Да ладно вы рабы, не шумите. Главное чтоб проголосовали правильно на выборах 10 сентября.
15:14:55 21-08-2023
Опять в атаку пошли жители города, в большинстве своем бывшие скобки. Самые махровые. Давно ли в деревянный сортир ходили, горожане? И треть города так сказать в него до сих пор ходит.
16:09:36 21-08-2023
Гость (15:14:55 21-08-2023) Опять в атаку пошли жители города, в большинстве своем бывши... Да ,пошли в атаку ,в том числе и бывшие "скобки".Сам вот ,ты, скобок кондовый ,как я посмотрю.Нам важно будущее города и благополучие людей. А вот вас и вам подобных ,интересует только наполненность собственного кэндюха.Готовы отсюда умотать в любой момент.
16:33:50 21-08-2023
Надо обязать собственника сделать один этаж парковки общедоступным для горожан, приезжающих на рынок.
16:43:13 21-08-2023
На счёт строительства , как это все будет совмещено с городом, не знаю, кажется жителям это не очень. Опять коричневый цвет, да зачем он нужен, есть же красный, зелёный , розовый , жёлтый. Виктор или кто любит коричневые цвета? Ранее вы писали что городу нужно позитивные цвета, а сами начинаете с коричневого с цвета напоминает сами знаете
21:24:05 21-08-2023
Переживём. Ленина на площади Октября убрали. Речной вокзал снесли. И это переживём.
08:10:27 22-08-2023
А что есть-то будете, если так пренебрежительно о людях из села отзываетесь. И за счёт кого пополняется город? За счёт людей, которые скопом уже бегут из сёл. Целыми улицами пустуют сёла уже. Корову в селе ещё надо постараться найти. А насчёт дешёвых продуктов... Дешевле, между прочим, на рынке на Космонавтов. Там хоть ещё немного, но найти можно домашнее натуральное мясо. А на Новом сплошь промышленная свинина, причём не лучшего качества: та же, что и в "Светофорах" и " Ленте". И обвешивают, обсчитывают на Новом на ВСЕМ: от творога до картошки. Однажды специально всё ,что купила, перевесила и пересчитала. В итоге меня обманули на 2 с лишним тысячи - вот такая якобы дешевизна на Новом рынке. С тех пор ни ногой туда! Только на Космонавтов. Там и сам рынок приятнее, чище, парковка шикарная с обеих сторон рынка. Продукты дешевле. А главное - мясо деревенское настоящее есть. Напротив тандыра с краю ряда торгуют муж с женой . Они из деревни приезжают один, два раза в неделю. Мясо вкуснейшее. А в рядах третьей линии продукты : чай, кофе, крупы, конфеты, мука - дешевле всего по городу продаются.
11:25:46 22-08-2023
Афиноген (09:26:23 21-08-2023) Мне не понятно,там кто в этом градсовете ,враги?,Диверсанты?... А вы сомневались после застройки около дворца спорта.построили бы парк для людей без перекрытия соца
22:54:44 22-08-2023
Уважаемые,власть имущие! Оставьте Новый Рынок на месте! Единственное место,где можно купить натуральные,качественные продукты!! Хожу, исключительно на Рынок!!! И что же будет????