Скоро в торгово-жилом квартале могут возвести несколько высоток

21 августа 2023, 09:01, ИА Амител



























Проект паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"

Район Нового рынка в ближайшем будущем ждет обновление. На месте рынка Юбилейного планируют построить ЖК, а рядом – подземный паркинг на 175 машино-мест, на крыше которого появится аллея и небольшой магазин. Эскизы коммерческих объектов презентовали на градсовете.

Паркинг с кладовками и аллеей

Подземный паркинг запроектировали по проезду Рыночному, 8. Рядом – многоэтажные дома, рынок, гаражи. Участок свободен от строений и уже очищен от деревьев и кустарников. Территорию с торгов в апреле 2023 года арендовал предприниматель Сергей Кулешов. Проект комплекса презентовал архитектор Михаил Шмидт.

Площадь будущей стоянки составит 5,2 тыс. квадратных метров. Объект разработан в двух уровнях: один рассчитан на 88 машино-мест, другой – на 87. Въезд осуществляется с проезда Рыночного по двухполосным рампам, разделенным между собой. У них есть пешеходный проход.

Хранение автомобилей будет открытого типа. У части парковок предусмотрены кладовые по семь квадратных метров. Построят объект по монолитной технологией с использованием железобетонных конструкций.

Из проекта паркинга / Фото: творческая мастерская "М-Арт"

"Крыша" паркинга станет главной особенностью квартала: здесь появится аллея.

"Благоустройство включает устройство проходов, мощенных тротуарных плиткой, установку скамеек, урн, посадка газона и кустарников", – отметил Михаил Шмидт.

Центр притяжения

Строительство паркинга заложено в проекте планировки квартала, который утвержден в мэрии. Однако инвестор намерен внести в документ изменения: кроме подземного гаража заказчик намерен возвести небольшой магазин-павильон. Михаил Шмидт сообщил, объект необходим для более качественной жизни в квартале.

"Была проработана более перспективная схема, как этот участок будет развиваться. Новый рынок со временем уйдет и на этом месте появится некая жилая застройка. Тогда этот участок будет внутри квартала и иметь совсем другую функцию. Предлагается "посадить" сверху парковки двухэтажный магазин, который станет в будущем предприятием торговли внутримикрорайонного пользования", – сказал он.

Здание построят из металлокаркаса и сэндвич-панелей коричневого цвета под дерево, кровля – плоская. У объекта будет большая площадь остекления. Рядом с магазинам возможно разместить открытую парковку.

"Входные группы со стороны проезда Рыночного и Нового рынка акцентированы порталами, учитывается обособленность здания, он – центр принижения. На фасадах – накладные элементы из композитных материалов", – сообщил Михаил Шмидт.

Нужен всем

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников рекомендовал автору уточнить нормативы по размещению кладовок в паркинге: не все помещения возможно расположить рядом с машино-местами. Также эксперты раскритиковал предложение о строительстве магазина.

"По торговым объектам рекомендация и житейское правило – они размещаются по красной линии: В этом случае лучше логистика, доступность пешеходов, разгрузка-загрузка. Там (в квартале – прим.ред.) и так достаточно сложно, есть остановка, уличная торговля. Это добавит отрицательных красок в градостроительную ситуацию.

Также члены комиссии обратили внимание, что часть объекта находится в собственности многоквартирного дома. Архитектор это подтвердил и добавил: вопрос решен.

"Переговоры проведены, все поддержали, этот объект давно ждут, сейчас там проблемы с парковками. Будет наложен сервитут (право лиц на ограниченное пользование чужим земельным участком – прим.ред.)", – сообщил Михаил Шмидт.

Член градсовета Евгений Носенко предположил, что инвестор мог ввести в заблуждение жителей многоэтажек.

"Наверняка людям анонсировали только подземную парковку. Но если же вы будете строить торговый центр с двумя подземными этажами, жители будут не совсем в понимании. Нужен выход на место, обсуждение с собственниками этого участка. Хорошо бы это анонсировать до строительства", – сказал он.

Михаил Шмидт пояснил: это не ТЦ, а небольшой магазин, который нее имеет отношения к земле дома.

"Люди будут рады, что у них цивилизованный объект появится, а не рынок с хаосом", – сообщил он.

Ситуацию прояснил первый вице-мэр и председатель градсовета Андрей Федоров. Он сообщил, что магазин не отображен в проекте планировки квартала. Чтобы внести в документ изменения, заказчику придается организовать общественные обсуждения. Там жители ближайших домов смогут высказать свое мнение.

"Заказчик правильно делает, что не перед фактом ставит градсовет, а предлагает концепцию заранее, понимая, что сегодня реализует парковку. Как дальше будет развиваться, время покажет", – резюмировал чиновник.

В итоге проект паркинга и магазина согласовали без замечаний.