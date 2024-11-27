НОВОСТИТранспорт

Поезд между Барнаулом и Славгородом начнет курсировать ежедневно

Новый график движения пассажирских поездов ввели в РЖД

27 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Скорый пригородный поезд Барнаул – Славгород будет курсировать ежедневно с 15 декабря. Такие изменения связаны с введением нового графика движения пассажирских поездов в РЖД. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Из Барнаула состав будет отправляться в 15:40, а прибывать на станцию Славгород в 22:00.

В обратном направлении поезд также будет ежедневно курсировать с 16 декабря. В 08:00 он отправится из Славгорода, а в Барнаул прибудет в 14:20.

По маршруту следования останавливается на следующих станциях:

  • Ребриха;
  • Корчино;
  • Овечкино;
  • Гилевка;
  • Леньки;
  • Новоблаговещенка;
  • Кулунда;
  • Табуны.

Общее время в пути составит 6 часов 20 минут.

"Состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, оборудованных системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног, USB-розетками", – подчеркнули в Минтрансе.

При покупке билета для пассажиров сохранены все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа доступна не ранее чем за десять дней до поездки.

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул Славгород Транспорт общественный транспорт

Комментарии 5

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Гость

15:33:51 27-11-2024

А в чем новость-то?
Что на "пряхе" появились usb-розетки?

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Гость

16:33:05 27-11-2024

Да так то поезд и бегал ежедневно (613/614) "Барнаул/Карасук" и обратно. Ну и московский еще на помощь приходил... Единственное, что сейчас остановок убавили, а по времени примерно так же и осталось... В ночь уезжаешь, рано утром прибываешь... Единственное до чего докумекали, время отправления сместить...

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Гость

21:37:25 29-11-2024

Гость (16:33:05 27-11-2024) Да так то поезд и бегал ежедневно (613/614) "Барнаул/Карасук... не путайте поезда, «Барнаул/Карасук» и «Московский» это поезда дальнего следования, а этот поезд пригородный

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Гость

20:47:47 28-11-2024

Очень удобный вариант расписания пригородного поезда Славгород - Барнаул. Да притом ещё и ежедневно. Приятные впечатления от такой новости.

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Саня

08:21:43 30-11-2024

Только не понял, каждый день он будет ходить и туда и обратно. Не как сейчас, через день?

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