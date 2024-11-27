Новый график движения пассажирских поездов ввели в РЖД

27 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Скорый пригородный поезд Барнаул – Славгород будет курсировать ежедневно с 15 декабря. Такие изменения связаны с введением нового графика движения пассажирских поездов в РЖД. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Из Барнаула состав будет отправляться в 15:40, а прибывать на станцию Славгород в 22:00.

В обратном направлении поезд также будет ежедневно курсировать с 16 декабря. В 08:00 он отправится из Славгорода, а в Барнаул прибудет в 14:20.

По маршруту следования останавливается на следующих станциях:

Ребриха;

Корчино;

Овечкино;

Гилевка;

Леньки;

Новоблаговещенка;

Кулунда;

Табуны.

Общее время в пути составит 6 часов 20 минут.

"Состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, оборудованных системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками, подставками для ног, USB-розетками", – подчеркнули в Минтрансе.

При покупке билета для пассажиров сохранены все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа доступна не ранее чем за десять дней до поездки.