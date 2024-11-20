Россияне смогут покупать билеты на поезда за полгода до поездки
Сейчас граждане могут приобрести билеты максимум за четыре месяца
20 ноября 2024, 18:32, ИА Амител
Старт продаж билетов на поезда в России могут увеличить до полугода. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", – заявил гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.
Купить железнодорожные билеты в данный момент возможно максимум за четыре месяца.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае откроют железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул. Поезд будет курсировать через день.
Прямой поезд запустят по многочисленным просьбам пассажиров. Ранее им приходилось делать не менее двух пересадок.
08:56:32 21-11-2024
Это очень "интересный" бизнес, сначала ты на пол года предоставляешь РЖД свои средства, а потом они по новым правилам могут аннулировать твой билет и предложить либо вернуть средства, либо доплатить до реальной стоимости билета на текущий момент.
В итоге и гарантии нет ни какой и ты РЖД предоставил беспроцентный кредит на полгода. Молодцы!