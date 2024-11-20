Россияне смогут покупать билеты на поезда за полгода до поездки

Сейчас граждане могут приобрести билеты максимум за четыре месяца

20 ноября 2024, 18:32, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Старт продаж билетов на поезда в России могут увеличить до полугода. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", – заявил гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.

Купить железнодорожные билеты в данный момент возможно максимум за четыре месяца.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае откроют железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул. Поезд будет курсировать через день.

Прямой поезд запустят по многочисленным просьбам пассажиров. Ранее им приходилось делать не менее двух пересадок.