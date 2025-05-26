Поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области

По словам главы региона Гладкова, пострадавших нет

26 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет", – написал глава Белгородской области.

По его словам, повреждения получила контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов пришлось временно приостановить. На месте работают все оперативные службы, информация уточняется.