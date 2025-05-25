Жесткая авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле

На месте работают сотрудники ДПС и МЧС

25 мая 2025, 22:55, ИА Амител

Авария с такси в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием автомобиля такси произошло на Павловском тракте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, на месте работают сотрудники ДПС и МЧС. Иные подробности произошедшего пока неизвестны.

Напомним, что 22 мая автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП в Барнауле. Chevrolet Niva под управлением 42-летнего водителя столкнулся с Toyota Town Ice под управлением 57-летнего мужчины – ее перевернуло. Водителю потребовалась медицинская помощь.