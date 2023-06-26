Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Предположительно, пешеход был пьян

26 июня 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пассажирский поезд насмерть сбил 40-летнего жителя Егорьевского района Алтайского края, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

Инцидент случился вблизи станции Рубцовск на выходных. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина, предположительно пьяный, не отреагировал на звуковой сигнал попутного поезда. Машинист также применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм сельчанин скончался на месте.