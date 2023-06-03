Ехавший из Барнаула поезд сбил человека под Казанью

От полученных травм мужчина скончался

03 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ехавший из Барнаула в Москву поезд сбил жителя Казани, пишет Inkazan со ссылкой на соцсети.

Трагедия случилась днём 2 июня на улице Липатова в посёлке Дербышки рядом с платформой 804 км.

От полученных травм мужчина скончался.

Ранее в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил 87-летнюю женщину. Она переходила ж/д пути в неположенном месте. Машинист подал сигнал, но не успел остановить состав.