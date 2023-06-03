Ехавший из Барнаула поезд сбил человека под Казанью
От полученных травм мужчина скончался
03 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ехавший из Барнаула в Москву поезд сбил жителя Казани, пишет Inkazan со ссылкой на соцсети.
Трагедия случилась днём 2 июня на улице Липатова в посёлке Дербышки рядом с платформой 804 км.
От полученных травм мужчина скончался.
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в ехавшем из Барнаула поезде машинист был из Казани. Пассажиры к произошедшему вообще не имеют отношения.