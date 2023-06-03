НОВОСТИПроисшествия

Ехавший из Барнаула поезд сбил человека под Казанью

От полученных травм мужчина скончался

03 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ехавший из Барнаула в Москву поезд сбил жителя Казани, пишет Inkazan со ссылкой на соцсети.

Трагедия случилась днём 2 июня на улице Липатова в посёлке Дербышки рядом с платформой 804 км.

От полученных травм мужчина скончался. 

Ранее в Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил 87-летнюю женщину. Она переходила ж/д пути в неположенном месте. Машинист подал сигнал, но не успел остановить состав.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:42:04 03-06-2023

Сбил 56 жуков, 1245 мошек, раздавил 2 ужей, 4 прошлогодних листика и одного зазевавшегося жителя Казани.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:37 03-06-2023

в ехавшем из Барнаула поезде машинист был из Казани. Пассажиры к произошедшему вообще не имеют отношения.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров