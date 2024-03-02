Поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика в Бурятии
Следователи возбудили уголовное дело
02 марта 2024, 14:55, ИА Амител
Поезд / Источник фото: unsplash.com
Грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка в Кабанском районе Бурятии, пишет ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.
Происшествие случилось 2 марта на Восточно-Сибирской железной дороге в районе села Танхой, когда мальчик переходил рельсы с бабушкой.
По предварительным данным, пожилая женщина жива. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
20:00:50 02-03-2024
бедный малышечка... куда тетка смотрела?!!
13:52:25 03-03-2024
Бабки прут внуков мимо пешеходного перехода, где вздумается. У меня под окнами остановка и ПП в 50 метрах но это много для них. несутся с детьми нарушая все правила