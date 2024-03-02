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Поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело

02 марта 2024, 14:55, ИА Амител

Поезд / Источник фото: unsplash.com
Поезд / Источник фото: unsplash.com

Грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка в Кабанском районе Бурятии, пишет ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

Происшествие случилось 2 марта на Восточно-Сибирской железной дороге в районе села Танхой, когда мальчик переходил рельсы с бабушкой.

По предварительным данным, пожилая женщина жива. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия

Комментарии 2

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Элен без ребят

20:00:50 02-03-2024

бедный малышечка... куда тетка смотрела?!!

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Гость

13:52:25 03-03-2024

Бабки прут внуков мимо пешеходного перехода, где вздумается. У меня под окнами остановка и ПП в 50 метрах но это много для них. несутся с детьми нарушая все правила

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