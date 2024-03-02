Поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело

02 марта 2024, 14:55, ИА Амител

Поезд / Источник фото: unsplash.com

Грузовой поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка в Кабанском районе Бурятии, пишет ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

Происшествие случилось 2 марта на Восточно-Сибирской железной дороге в районе села Танхой, когда мальчик переходил рельсы с бабушкой.

По предварительным данным, пожилая женщина жива. Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.