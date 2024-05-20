Поезд переехал 65-летнюю жительницу Алтайского края

Женщина погибла, когда переходила пути под вагоном

20 мая 2024, 10:27, ИА Амител

Станция Усть-Тальменская / Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

65-летняя жительница Алтайского края погибла под колесами грузового поезда на станции Усть-Тальменская, сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД.

О произошедшем в дежурную часть Алтайского линейного управления сообщили утром 20 мая.

По предварительным данным, женщина пыталась пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда, но в этот момент состав начал движение.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.