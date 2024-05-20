Поезд переехал 65-летнюю жительницу Алтайского края
Женщина погибла, когда переходила пути под вагоном
20 мая 2024, 10:27, ИА Амител
Станция Усть-Тальменская / Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
65-летняя жительница Алтайского края погибла под колесами грузового поезда на станции Усть-Тальменская, сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД.
О произошедшем в дежурную часть Алтайского линейного управления сообщили утром 20 мая.
По предварительным данным, женщина пыталась пересечь железную дорогу под вагоном грузового поезда, но в этот момент состав начал движение.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
14:44:52 20-05-2024
На станциях нет переходов. Длинные составы блокируют подступы.