Поезд сбил 16-летнего подростка в Алтайском крае
Пострадавшего после столкновения доставили в больницу
01 октября 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: транспортная прокуратура
16-летний подросток попал под поезд в Алтайском крае. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел около двух часов на станции Сарайский в Павловском районе. По данным ведомства, парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Пострадавшего с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
14:17:47 02-10-2023
парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда., Обстоятельства случившегося уточняются. - И что тут уточнять? Поезд стоял, парню влом обходить его было, а на ту сторону путей ну очень нужно, вот он и решил пролезть под составом, а тот в этот момент возьми и тронься. Грустная история. Много таких на ж/д путях случается.