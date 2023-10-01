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Поезд сбил 16-летнего подростка в Алтайском крае

Пострадавшего после столкновения доставили в больницу

01 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: транспортная прокуратура
Фото: транспортная прокуратура

16-летний подросток попал под поезд в Алтайском крае. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел около двух часов на станции Сарайский в Павловском районе. По данным ведомства, парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда. 

Обстоятельства случившегося уточняются.

Пострадавшего с различными травмами доставили в медицинское учреждение. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

14:17:47 02-10-2023

парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда., Обстоятельства случившегося уточняются. - И что тут уточнять? Поезд стоял, парню влом обходить его было, а на ту сторону путей ну очень нужно, вот он и решил пролезть под составом, а тот в этот момент возьми и тронься. Грустная история. Много таких на ж/д путях случается.

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