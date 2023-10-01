Поезд сбил 16-летнего подростка в Алтайском крае

Пострадавшего после столкновения доставили в больницу

01 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: транспортная прокуратура

16-летний подросток попал под поезд в Алтайском крае. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел около двух часов на станции Сарайский в Павловском районе. По данным ведомства, парень 2007 года зашел под габариты грузового поезда.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Пострадавшего с различными травмами доставили в медицинское учреждение.