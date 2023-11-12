Поезд в Барнаул задержали из-за аварии, в которой погибли три человека
Локомотив на переезде протаранил грузовик
12 ноября 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Смертельная авария произошла на железнодорожных путях в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
Как пишет "Сибирский Экспресс", пассажирский поезд Северобайкальск – Москва на переезде между станциями Янталь и Лена врезался в грузовой автомобиль.
В РЖД отметили, что команда поезда применила экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. В результате происшествия погиб водитель грузовика, а также машинист локомотива и его помощник.
Поезд Северобайкальск – Барнаул из-за аварии задержали на полтора часа.
19:33:06 12-11-2023
А Барнаул здесь причём?