Поезд в Барнаул задержали из-за аварии, в которой погибли три человека

Локомотив на переезде протаранил грузовик

12 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Смертельная авария произошла на железнодорожных путях в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Как пишет "Сибирский Экспресс", пассажирский поезд Северобайкальск – Москва на переезде между станциями Янталь и Лена врезался в грузовой автомобиль.

В РЖД отметили, что команда поезда применила экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. В результате происшествия погиб водитель грузовика, а также машинист локомотива и его помощник.

Поезд Северобайкальск – Барнаул из-за аварии задержали на полтора часа.