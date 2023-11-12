СК возбудил дело о теракте после схода вагонов под Рязанью
Повреждения получили 15 вагонов, сумму ущерба подсчитывают
12 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после схода вагонов под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идет о теракте, а также незаконной покупке взрывчатых устройств.
Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства. Отмечается, что повреждены 15 вагонов, ущерб от случившегося еще предстоит оценить.
Напомним, что 19 вагонов сошли с рельсов на перегоне Рыбное – Блокпост. Пострадал помощник машиниста, травмы он получил незначительные.
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