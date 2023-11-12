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СК возбудил дело о теракте после схода вагонов под Рязанью

Повреждения получили 15 вагонов, сумму ущерба подсчитывают

12 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после схода вагонов под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о теракте, а также незаконной покупке взрывчатых устройств.

Следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства. Отмечается, что повреждены 15 вагонов, ущерб от случившегося еще предстоит оценить. 

Напомним, что 19 вагонов сошли с рельсов на перегоне Рыбное – Блокпост. Пострадал помощник машиниста, травмы он получил незначительные. 

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

10:50:58 12-11-2023

Появились "партизаны"? Война набирает силу? Чего мирно жить не хочется?

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Гость

12:03:31 12-11-2023

Такая армия полицаев и ФСБшников и теракты? Такого быть не может. Там что то перепутали

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Гость

07:37:56 13-11-2023

Как то уже не слышно. что под Киевом вагоны с натовским оружием взрываются

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