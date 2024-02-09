Погиб на месте: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе с КамАЗом

Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк

09 февраля 2024, 20:24, ИА Амител

Автомобиль после аварии / Фото: pixabay.com

В Хабарском районе Алтайского края произошло летальное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе.

Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован, его пассажир скончался до приезда скорой. Состояние водителя КамАЗа не уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются.