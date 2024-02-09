Погиб на месте: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе с КамАЗом
Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк
09 февраля 2024, 20:24, ИА Амител
Автомобиль после аварии / Фото: pixabay.com
В Хабарском районе Алтайского края произошло летальное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе.
Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован, его пассажир скончался до приезда скорой. Состояние водителя КамАЗа не уточняется.
Обстоятельства происшествия выясняются.
20:40:40 09-02-2024
Не справился с грузовиком, который ехал по встрече?
20:56:37 09-02-2024
"не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречке" это как?
21:05:42 09-02-2024
Не понял. КамАЗ ехал по встрече, а с управление не справился водитель китайца?
11:02:18 10-02-2024
Водитель тоже погиб..21 год ему было...пассажир его отец
11:43:32 10-02-2024
Для тех, кто не понял - водитель Камаза не справился с управлением и выехал на встречку, по которой ехала легковушка, В результате лобового столкновения пассажир легковушки погиб.
14:07:52 10-02-2024
как как.вылетел на встречку под Камаза, что непонятного сплошь и рядом так.