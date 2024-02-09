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Погиб на месте: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе с КамАЗом

Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк

09 февраля 2024, 20:24, ИА Амител

Автомобиль после аварии / Фото: pixabay.com
Автомобиль после аварии / Фото: pixabay.com

В Хабарском районе Алтайского края произошло летальное ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 54-м километре а/д Знаменка – Хабары – Коротояк. По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе.

Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован, его пассажир скончался до приезда скорой. Состояние водителя КамАЗа не уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

20:40:40 09-02-2024

Не справился с грузовиком, который ехал по встрече?

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Иван

20:56:37 09-02-2024

"не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречке" это как?

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Гость

21:05:42 09-02-2024

Не понял. КамАЗ ехал по встрече, а с управление не справился водитель китайца?

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Гость

11:02:18 10-02-2024

Водитель тоже погиб..21 год ему было...пассажир его отец

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Гость

11:43:32 10-02-2024

Для тех, кто не понял - водитель Камаза не справился с управлением и выехал на встречку, по которой ехала легковушка, В результате лобового столкновения пассажир легковушки погиб.

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Тоже со стажем

14:07:52 10-02-2024

как как.вылетел на встречку под Камаза, что непонятного сплошь и рядом так.

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