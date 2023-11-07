62 ДТП произошло на скользких дорогах Барнаула за ноябрьские выходные

Всего в ДТП на ноябрьских выходных пострадало восемь человек

07 ноября 2023, 12:37, ИА Амител

Дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

62 ДТП произошло в Барнауле в выходные в честь Дня народного единства 4, 5 и 6 ноября. В авариях пострадало восемь человек. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД краевой столицы.

По информации Госавтоинспекции, 4 ноября в Барнауле случилось 26 ДТП (три – с пострадавшими), 5 ноября – 22 ДТП (пять – с пострадавшими), а 6 ноября, по предварительным данным, – 14 ДТП (без пострадавших). Погибших в авариях не было.

Отметим, что в ноябрьские выходные барнаульцы активно жаловались на гололед на дорогах и тротуарах.

Напомним, что за девять месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 77 ДТП в местах, где выявили недостатки по зимнему содержанию дорог. В авариях погибло пять человек и 103 пострадало. Показатель вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Среди недостатков дорог отметили гололед, отложения снега, а также нарушения требований к размещению снегоотвалов.