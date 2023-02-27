Погибшая во время Масленицы сибирячка не давилась блином

Причина смерти женщины устанавливается судмедэкспертами

27 февраля 2023, 20:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врачи выяснили, что жительница Омска, погибшая во время празднования Масленицы в санатории "Коммунальник", не давилась блином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, медики провели вскрытие погибшей, асфиксии не обнаружено.

"Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", – добавил он.

Сейчас санаторий продолжает работу в обычном режиме, правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили, что 38-летняя женщина погибла во время конкурса по поеданию блинов на скорость. Предполагалось, что она подавилась. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли ей помочь и констатировали смерть.