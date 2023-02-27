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Погибшая во время Масленицы сибирячка не давилась блином

Причина смерти женщины устанавливается судмедэкспертами

27 февраля 2023, 20:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врачи выяснили, что жительница Омска, погибшая во время празднования Масленицы в санатории "Коммунальник", не давилась блином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. 

По его словам, медики провели вскрытие погибшей, асфиксии не обнаружено.

"Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже", – добавил он.

Сейчас санаторий продолжает работу в обычном режиме, правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили, что 38-летняя женщина погибла во время конкурса  по поеданию блинов на скорость. Предполагалось, что она подавилась. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли ей помочь и констатировали смерть.

Комментарии 4

  • Новость облетела весь мир. Не может российский человек так нелепо погибнуть
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Да, лучшеб с автоматом в руках
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ага от счастья померла
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще, не понятен смысл статьи -повторное уточнение ЧП (?!) Уж после уточнения результатов СМЭ тогда бы и писали! Или для массовки всё ВСЁ?!
    28 февраля, Гость   Ответить
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