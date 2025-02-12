Погибшего мужчину обнаружили под завалами при пожаре в Казенной Заимке

Второй этаж и крыша жилого дома пылали на 200 "квадратах", обрушилась кровля

12 февраля 2025, 11:05, ИА Амител

Пожар в Казенной Заимке / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле, в поселке Казенная Заимка, поздней ночью загорелся частный жилой дом на улице 2-й Ореховой, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша уже полыхали открытым огнем на площади 200 "квадратов", обрушилась кровля.

В ликвидации пожара участвовали 25 специалистов и семь единиц техники.

"Звеньями газодымозащитной службы под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший 65-летний мужчина", – рассказали спасатели.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – на чердаке произошло короткое замыкание электросветильника.