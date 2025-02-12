Погибшего мужчину обнаружили под завалами при пожаре в Казенной Заимке
Второй этаж и крыша жилого дома пылали на 200 "квадратах", обрушилась кровля
12 февраля 2025, 11:05, ИА Амител
В Барнауле, в поселке Казенная Заимка, поздней ночью загорелся частный жилой дом на улице 2-й Ореховой, сообщили в МЧС Алтайского края.
На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша уже полыхали открытым огнем на площади 200 "квадратов", обрушилась кровля.
В ликвидации пожара участвовали 25 специалистов и семь единиц техники.
"Звеньями газодымозащитной службы под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший 65-летний мужчина", – рассказали спасатели.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – на чердаке произошло короткое замыкание электросветильника.
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