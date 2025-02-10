Житель Алтая погиб при пожаре из-за неосторожного курения

В частном доме вспыхнули личные вещи и кровать

10 февраля 2025, 20:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Березовка Первомайского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь охватил пять квадратных метров – горели кровать и личные вещи. На месте происшествия был обнаружен погибший – 69-летний мужчина.

"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – отметили спасатели.

В ликвидации возгорания участвовали семь специалистов и три единицы техники.