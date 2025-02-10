Житель Алтая погиб при пожаре из-за неосторожного курения
В частном доме вспыхнули личные вещи и кровать
10 февраля 2025, 20:30, ИА Амител
Место происшествия / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Березовка Первомайского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Огонь охватил пять квадратных метров – горели кровать и личные вещи. На месте происшествия был обнаружен погибший – 69-летний мужчина.
"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – отметили спасатели.
В ликвидации возгорания участвовали семь специалистов и три единицы техники.
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