Погибшего охранника Евгения Пригожина похоронили в Алтайском крае

Прощание прошло в зале спортивной школы в селе Алтайское

01 сентября 2023, 19:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Алтайское похоронили 31-летнего Александра Тотмина, который погиб вместе с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Об этом сообщает "Главный региональный".

Церемония прощания прошла в зале местной спортшколы. Проститься с ним пришли сослуживцы и местные чиновники, а у гроба погибшего в карауле стояли школьники.

Тотмин родился 12 сентября 1995 года в селе Алтайское. С детства занимался боксом. Во время военной службы подписал контракт и перешел на службу в спецназ, после чего перешел в "Вагнер". Получил позывной Тот.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир наемников Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.