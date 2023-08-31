В Мытищах прошли похороны командира группы "Вагнер" Уткина

Погибшему в авиакатастрофе воздали воинские почести

31 августа 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: Telegram-канал GREY ZONE

На военном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, также известного под позывными Вагнер и Девятый. Об этом сообщает ТАСС.

Уткина похоронили на кладбище "Пантеон защитников Отечества". По информации РИА Новости, прощание проходило в присутствии узкого круга людей — родственников и близких друзей. При этом командиру наемников воздали воинские почести, в частности, присутствовал оркестр.

По информации Msk1.Ru, в церемонии прощания приняли участие около 50 человек. Среди них была мать Уткина, его жена и дети.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.