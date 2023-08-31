В Мытищах прошли похороны командира группы "Вагнер" Уткина
Погибшему в авиакатастрофе воздали воинские почести
31 августа 2023, 19:15, ИА Амител
На военном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, также известного под позывными Вагнер и Девятый. Об этом сообщает ТАСС.
Уткина похоронили на кладбище "Пантеон защитников Отечества". По информации РИА Новости, прощание проходило в присутствии узкого круга людей — родственников и близких друзей. При этом командиру наемников воздали воинские почести, в частности, присутствовал оркестр.
По информации Msk1.Ru, в церемонии прощания приняли участие около 50 человек. Среди них была мать Уткина, его жена и дети.
Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.
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