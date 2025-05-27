Погода продолжит удивлять. Дожди с мокрым снегом, грозой и градом ожидаются на Алтае

28 мая возможно усиление ветра до 18–23 м/с

27 мая 2025, 17:19, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

28 мая в Алтайском крае ожидаются дожди, в предгорьях – с мокрым снегом, грозы и усиление ветра до 18–23 м/с. Об этом уведомили жителей региона в службе РСЧС.

Отмечается, что на территории региона может пройти град. Гражданам рекомендуют при сильном ветре пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Водителей призвали сохранять внимание и осторожность.

Напомним, что 27 мая в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области выпал снег. Автомобилисты сообщали о плохой видимости на некоторых трассах.