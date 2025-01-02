Метели с порывистым ветром обрушатся на Алтайский край 2 января

Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в Рубцовском, Краснощековском, Шипуновском и еще в нескольких районах

02 января 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае днем 2 января, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

"Ожидается снег, по югу мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица и снежные заносы", – рассказали в ведомстве.

Самая неблагоприятная обстановка при этом прогнозируется в Рубцовском, Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Поспелихинском, Змеиногорском, Шипуновском и Алейском районах.

Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев во время сильного ветра. Водителям также следует парковаться в безопасных местах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.