Метели с порывистым ветром обрушатся на Алтайский край 2 января
Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в Рубцовском, Краснощековском, Шипуновском и еще в нескольких районах
02 января 2025, 11:20, ИА Амител
Погода ухудшится в Алтайском крае днем 2 января, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
"Ожидается снег, по югу мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица и снежные заносы", – рассказали в ведомстве.
Самая неблагоприятная обстановка при этом прогнозируется в Рубцовском, Краснощековском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Поспелихинском, Змеиногорском, Шипуновском и Алейском районах.
Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев во время сильного ветра. Водителям также следует парковаться в безопасных местах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
12:54:04 02-01-2025
Уже пол дня прошло, солнце светит, ветра нет, тепло около нуля. Ошибочка с ненастьем.
18:12:15 02-01-2025
Гость (12:54:04 02-01-2025) Уже пол дня прошло, солнце светит, ветра нет, тепло около ну... На прогноз надейся - а пивом запасись!
22:16:57 02-01-2025
Гость (12:54:04 02-01-2025) Уже пол дня прошло, солнце светит, ветра нет, тепло около ну... прогноз верный, не ной. метель будет огого