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Пограничники нашли у жителя Алтайского края шкуру снежного барса

За добычу особо ценных животных грозит наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы

07 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба ФСБ России по Республике Алтай
Фото: пресс-служба ФСБ России по Республике Алтай

Сотрудники таможни нашли у жителя Алтайского края шкуру краснокнижного животного. Об этом рассказали в пресс-службе алтайской таможни.

"Изъятую находку таможенники направили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура снежного барса (ирбиса), входящего в перечень особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Отмечается, что добыча редких животных преследуется Уголовным кодексом РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей.

 

Комментарии 5

  • 4 года и 1 миллион ахренеть! Вдобавок ещё и шкуру с него нужно снять.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Неотвратимость... вот чего не хватает, когда дело доходит до суда... щас начнётся- "семеро по лавкам", "не характреизовался, не злоупотреблял", "Раскаяние" и выпустят морального урода на волю- "продолжай, дружок, нам, ментам, чем вас больше, тем легче ловить и грамоты получать"....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • а что кто то свечку держал? или барсы не умирают соей смертью? да нашел шкуру не знаю кто мясо съел.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, если ты найдёшь, к примеру, мешок анаши, ты возьмёшь его и положишь в свою машину? Типа, чтобы в полицию сдать, вёз? Дело в том, что это не просто трава, и не просто кошак - к ним прикасаться нельзя. Нашёл тушу- сообщи куда следует. А так, даже если он "нашёл"- то срок себе реальный намотал. Будет время подумать, что можно, а чего нельзя.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Может за границей законно купил выделанную шкуру за свои кровные, почему сразу обвиняете человека???
    07 февраля, Гость   Ответить
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