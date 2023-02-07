Пограничники нашли у жителя Алтайского края шкуру снежного барса

За добычу особо ценных животных грозит наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы

07 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба ФСБ России по Республике Алтай

Сотрудники таможни нашли у жителя Алтайского края шкуру краснокнижного животного. Об этом рассказали в пресс-службе алтайской таможни.

"Изъятую находку таможенники направили на экспертизу, подтвердившую, что это действительно шкура снежного барса (ирбиса), входящего в перечень особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Отмечается, что добыча редких животных преследуется Уголовным кодексом РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей.