На Алтае наказали застрелившего косулю браконьера
Суд взыскал с жителя Александровки причинённый ущерб, который оценили в 120 тысяч рублей
31 января 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае вынесли приговор по делу о незаконной охоте, сообщили в региональном Минприроды.
41-летний житель села Александровка Солонешенского района добыл самца сибирской косули без соответствующего разрешения и в закрытые сроки охоты. Ущерб окружающей среде оценили в 120 тысяч рублей.
Районный суд признал мужчину виновным и взыскал с него сумму причинённого вреда.
Напомним, в Алтайском крае закончился период охоты на копытных животных 10 января.
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