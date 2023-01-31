На Алтае наказали застрелившего косулю браконьера

Суд взыскал с жителя Александровки причинённый ущерб, который оценили в 120 тысяч рублей

31 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор по делу о незаконной охоте, сообщили в региональном Минприроды.

41-летний житель села Александровка Солонешенского района добыл самца сибирской косули без соответствующего разрешения и в закрытые сроки охоты. Ущерб окружающей среде оценили в 120 тысяч рублей.

Районный суд признал мужчину виновным и взыскал с него сумму причинённого вреда.

Напомним, в Алтайском крае закончился период охоты на копытных животных 10 января.