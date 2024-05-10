В Алтайском крае пожаловались на плачевное состояние мемориала погибшим в ВОВ

Очевидец отметил, что "зашпаклевать и побелить" объект стоит не настолько дорого, чтобы это не делать

10 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Мемориал погибшим землякам в ВОВ в Волчихе / "В курсе 22"

Житель Алтайского края пожаловался на состояние мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в селе Волчиха. Об этом сообщает "В курсе 22".

Мужчина показал текущее состояние мемориала – со стен кусками осыпалась штукатурка, краска облупилась, а местами у постаментов начал разрушаться бетон.

"Ужасное отношение местной власти к Дню Победы. Мемориал в ужасном состоянии. Будем честны, зашпаклевать это, закрыть, побелить – не таких великих денег стоит", – сказал очевидец.