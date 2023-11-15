Похитителю двух матрасов из поезда Барнаул – Москва грозит два года тюрьмы

"Ограбление поезда" совершил электромеханик

15 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае раскрыли кражу матрасов из вагона поезда Барнаул – Москва, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 55-летний электромеханик похитил матрасы во время стоянки поезда на территории ремонтно-экипировочного парка", – рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что похищенное ему было необходимо для личного пользования. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Что касается судьбы матрасов, то их изъяли и передадут законному владельцу после окончания всех необходимых следственных действий.