Похитителю двух матрасов из поезда Барнаул – Москва грозит два года тюрьмы
"Ограбление поезда" совершил электромеханик
15 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае раскрыли кражу матрасов из вагона поезда Барнаул – Москва, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.
"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 55-летний электромеханик похитил матрасы во время стоянки поезда на территории ремонтно-экипировочного парка", – рассказали в ведомстве.
Мужчина пояснил, что похищенное ему было необходимо для личного пользования. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
Что касается судьбы матрасов, то их изъяли и передадут законному владельцу после окончания всех необходимых следственных действий.
13:35:18 15-11-2023
Всё справедливо. За 2 матраса- 2 года тюрьмы. За 2 млрд. руб.-2 года условно.
14:47:17 15-11-2023
Гость (13:35:18 15-11-2023) Всё справедливо. За 2 матраса- 2 года тюрьмы. За 2 млрд. руб... Точно, прям как с языка сняли. Правосудие оно такое, для всех ровно-одинаковое.
13:44:22 15-11-2023
Блин, прочитал про "похитителей двух матрОсов" =)
15:35:13 15-11-2023
Чтоб наш народ не зарекался * Ни от тюрьмы ни от сумы * Пекутся лучшие в россии * Умы
15:40:53 15-11-2023
На зоне пригодятся. Ему бы еще заварки в них вшить побольше
16:13:04 15-11-2023
Да. Прав был Антибиотик!
16:20:36 15-11-2023
Похищение века, это надо экранизировать. Сюжет на целый сериал.
16:23:50 15-11-2023
Шендеровича насмотрелся.
20:39:09 15-11-2023
Чинуши тырят миллиардами, и ничего, а за матрас в тюрьму. Все верно... Все верно...
10:18:20 16-11-2023
Судью на мыло.
10:34:49 16-11-2023
А кому реальные сроки за космодром Восточный дали???...только условно)))) У нас УК применяется избирательно!