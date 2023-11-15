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Похитителю двух матрасов из поезда Барнаул – Москва грозит два года тюрьмы

"Ограбление поезда" совершил электромеханик

15 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае раскрыли кражу матрасов из вагона поезда Барнаул – Москва, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 55-летний электромеханик похитил матрасы во время стоянки поезда на территории ремонтно-экипировочного парка", – рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что похищенное ему было необходимо для личного пользования. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Что касается судьбы матрасов, то их изъяли и передадут законному владельцу после окончания всех необходимых следственных действий.

Алтайский край Происшествия забавные истории

Комментарии 11

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Гость

13:35:18 15-11-2023

Всё справедливо. За 2 матраса- 2 года тюрьмы. За 2 млрд. руб.-2 года условно.

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Гость

14:47:17 15-11-2023

Гость (13:35:18 15-11-2023) Всё справедливо. За 2 матраса- 2 года тюрьмы. За 2 млрд. руб... Точно, прям как с языка сняли. Правосудие оно такое, для всех ровно-одинаковое.

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Гость

13:44:22 15-11-2023

Блин, прочитал про "похитителей двух матрОсов" =)

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Гость

15:35:13 15-11-2023

Чтоб наш народ не зарекался * Ни от тюрьмы ни от сумы * Пекутся лучшие в россии * Умы

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Гость

15:40:53 15-11-2023

На зоне пригодятся. Ему бы еще заварки в них вшить побольше

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гость

16:13:04 15-11-2023

Да. Прав был Антибиотик!

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Гость

16:20:36 15-11-2023

Похищение века, это надо экранизировать. Сюжет на целый сериал.

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Гость

16:23:50 15-11-2023

Шендеровича насмотрелся.

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Гость

20:39:09 15-11-2023

Чинуши тырят миллиардами, и ничего, а за матрас в тюрьму. Все верно... Все верно...

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Гость

10:18:20 16-11-2023

Судью на мыло.

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Гость

10:34:49 16-11-2023

А кому реальные сроки за космодром Восточный дали???...только условно)))) У нас УК применяется избирательно!

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