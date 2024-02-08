Похлеще "Ольги". Какой циклон обрушится на Алтайский край и что он принесет?

Синоптики предупредили, что на дорогах из-за перепадов температур будет очень скользко

08 февраля 2024, 17:10, ИА Амител

Снегопад в городе / Фото: unsplash.com

Мощный циклон "Ольга", который уже засыпал снегом Москву и всю европейскую часть России, в Алтайском крае ждать не стоит. Однако из районов Балтики к центральным районам Сибири смещается западный циклон, который уже успел соединиться с "Ольгой" и этого "нашествия" избежать не получится: 9 февраля на Алтай обрушатся снегопады, дожди и сильный ветер. В связи с этим в крае объявили штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"9 и 10 февраля ожидается ветер до 18-27 м/с, местами по югу его порывы могут достигать 25-30 м/с. Осадки будут идти в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. В эти даты температура воздуха ночью будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Днем в пятницу потеплеет до 0…+5°С, а в субботу воздух по югу прогреется до +10°С. Из-за таких перепадов ожидаются гололедные явления, местами поднимется метель", – сообщила Людмила Сырых.

11 февраля штормпрогноз из-за неблагоприятных условий еще сохранится, но характер погоды существенно поменяется. В ночь на субботу серьезно похолодает: столбики термометров покажут на большей части территории края -9…-14 °С, а днем – от -7 до -12 °С. Кроме того, ожидаются снегопады, но ветер немного стихнет. Его максимальные порывы не превысят 15-20 м/с, местами поднимутся метели. На дорогах будут снежные заносы и сильная гололедица, отметила синоптик.

Похолодание 12 и 13 февраля в Алтайском крае продолжится: ночью температура воздуха опустится до -19…-26 °С, днем составит -7…-14 °С. Однако, по предварительным данным, арктический антициклон будет господствовать недолго.