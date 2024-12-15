Похолодание и метели идут в Алтайский край после потепления

Возможны порывы ветра до 17 м/с

15 декабря 2024, 19:15, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

Похолодание ожидается в Алтайском крае в понедельник, 16 декабря. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, который объявил о неблагоприятных погодных условиях, по западу региона температура упадет до -15 градусов.

В целом по краю ожидается от -4 до -9 градусов. В восточных районах пройдет небольшой, местами умеренный снег, гололедные явления и метели. В западных районах день пройдет преимущественно без осадков. При этом на дорогах ожидается сильная гололедица.

Ветер будет дуть западный, от 7 до 12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с.

В Барнауле днем ожидается от -7 до -9 градусов с постепенным похолоданием в течение дня до -14 градусов. В начале дня может пройти небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.