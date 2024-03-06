Названы регионы Сибири, где самые дорогие и дешевые похороны
В среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43 312 рублей
06 марта 2024, 11:25, ИА Амител
Средняя стоимость похорон в Алтайском крае за год выросла на 18,8% и достигла 59 577 рублей, сообщает Telegram-канал "Похоронный траст".
"Удивительная "сибирская аномалия" – в целом в стране стоимость похорон увеличилась на 15,7%. Но в Томской области цены выросли всего на 2,8%, а в Новосибирской области даже упали на 1%. При этом в соседних, более бедных регионах стоимость похорон значительно выше: в Алтайском крае – 59 577 рублей, а в Омской области – 72 428 рублей", – отмечает канал.
Согласно данным Росстата, в регионах Сибири самые дорогие похороны – в Омской области, на втором месте – Алтайский край, на третьем – Иркутская область, где в среднем проводы умершего обойдутся в 39 644 рубля.
Стоит отметить, что в среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43 312 рублей, а по России – 54 949 рублей.
Кстати, в соседней Республике Алтай средняя стоимость похорон составила 18 312 рублей – самая низкая среди регионов Сибири.
11:28:43 06-03-2024
В Томск хорониться езжайте
11:33:08 06-03-2024
Гость (11:28:43 06-03-2024) В Томск хорониться езжайте...
Даже с транспортировкой дешевле?
11:32:10 06-03-2024
Гроб сусальным золотом кроют? Или в Горном древесина дешевле? Больше порадовала Еврейская АО-вот к чему надо стремиться!
11:32:16 06-03-2024
похороните меня за плинтусом
12:40:04 06-03-2024
Гость (11:32:16 06-03-2024) похороните меня за плинтусом... Ты таракан?
13:00:22 06-03-2024
Гость (12:40:04 06-03-2024) Ты таракан?... Видно сразу не читающего книг человека.
18:34:01 06-03-2024
Гость (12:40:04 06-03-2024) Ты таракан?... Молчание не говорит о присутствие ума,но подтверждает отсутствие глупости. Читай больше.
11:37:43 06-03-2024
Очень хотелось бы услышать мнение официальных лиц по данному вопросу. С чем это связано, что в Алтайском крае такие расценки.
11:52:08 06-03-2024
Гость (11:37:43 06-03-2024) Очень хотелось бы услышать мнение официальных лиц по данному...
Сказывали,что Барнаульское "официальное лицо" пришло из похоронного бизнеса,поэтому оно вам ответит. Поди врали люди?
12:30:55 06-03-2024
Бомж (11:52:08 06-03-2024)
Сказывали,что Барнаульское "официальное лицо" пришло из пох... Чьи в лесу шишки, чьи в Барнауле гробишки?
15:06:30 06-03-2024
Гость (11:37:43 06-03-2024) Очень хотелось бы услышать мнение официальных лиц по данному...
Спрос формирует цену
10:35:32 07-03-2024
Гость (15:06:30 06-03-2024)
Спрос формирует цену... Выходит, много работы, услуги цена растет. Выводы- дохнем, как мухи. Цены будут расти.
11:38:17 06-03-2024
Согласно рапортам чиновников у нас верх рванула средняя зарплата, вот услуги тоже растут))
11:45:23 06-03-2024
Просто у нас на всем деньги умеют делать, и нет ничего святого.
11:50:54 06-03-2024
насколько помню пенсионный должен бесплатно хоронить, огласите что входит в эти 60т рубликов
12:30:40 06-03-2024
Скоро в Алтайском крае похоронить по человечески будет не возможно. Как говорится - до жили.
12:42:05 06-03-2024
Вот где у нас прорывы и приоритеты,вот где мы держим первенство.Самая" богатая и счастливая" страна.
19:03:00 06-03-2024
Афиноген (12:42:05 06-03-2024) Вот где у нас прорывы и приоритеты,вот где мы держим первен... Страну не трогай!
12:46:14 06-03-2024
Зачем платить деньги ублюдкам? Одна похоронный агент взяла 60 тыс. за все, в том числе и за бальзамацию. А покойник лежал в гробу раздутый, то есть бальзамации не было, наврала и деньги украла.
12:56:21 06-03-2024
Поеду сдохнуть на Алтай! Как говорится, увидеть Алтай и умереть...
12:59:10 06-03-2024
Не буду называть фио ,но два депутата наших,курируют похоронные услуги и неплохо. Так что правильной дорогой идём товарищи. Угробили Алтайский край чиновники со своей обманной правдой. Да уж.
13:02:11 06-03-2024
Выходит среднему жителю Алтайского края нужно два месяца работать, чтобы заработать на свои похороны
13:02:53 06-03-2024
Михайловское кладбище в ужасном состоянии - дороги нет при спуске вниз, грязь не проехать , тротуара нет, люди бредут по проезжей части , автобусов нет. Просто тихий ужас!
14:16:20 06-03-2024
Кто поставит крест на могилы нам?
18:36:28 06-03-2024
Самый верхний показатель уровня жизни. Похороны. Их всего три. Всегда нужен был акушер,повар и гробовщик. Триада нашей жизни.
08:48:52 07-03-2024
3 пенсии! Не есть и не пить 3 месяца, что бы более менее достойно похоронили Информация конечно полезная Надо знать сколько готовить самому либо родственникам