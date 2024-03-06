Названы регионы Сибири, где самые дорогие и дешевые похороны

В среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43 312 рублей

06 марта 2024, 11:25, ИА Амител

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Средняя стоимость похорон в Алтайском крае за год выросла на 18,8% и достигла 59 577 рублей, сообщает Telegram-канал "Похоронный траст".

"Удивительная "сибирская аномалия" – в целом в стране стоимость похорон увеличилась на 15,7%. Но в Томской области цены выросли всего на 2,8%, а в Новосибирской области даже упали на 1%. При этом в соседних, более бедных регионах стоимость похорон значительно выше: в Алтайском крае – 59 577 рублей, а в Омской области – 72 428 рублей", – отмечает канал.

Инфографика: Telegram-канал "Похоронный траст"

Согласно данным Росстата, в регионах Сибири самые дорогие похороны – в Омской области, на втором месте – Алтайский край, на третьем – Иркутская область, где в среднем проводы умершего обойдутся в 39 644 рубля.

Стоит отметить, что в среднем по Сибири стоимость похорон составляет 43 312 рублей, а по России – 54 949 рублей.

Кстати, в соседней Республике Алтай средняя стоимость похорон составила 18 312 рублей – самая низкая среди регионов Сибири.