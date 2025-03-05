Похороны убитого главы Завьяловского района пройдут 7 марта

Их время и место пока неизвестны

05 марта 2025, 14:13, ИА Амител

Глава Завьяловского района Николай Онищенко / Фото: официальная страница Онищенко во "ВКонтакте"

Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронят 7 марта. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Время и место прощания с Николаем Онищенко пока неизвестно: этот вопрос родственники еще решают.

Также "КП-Барнаул" отмечает, что многие чиновники администрации сейчас находятся на выезде. Возможно, они занимаются организацией похорон.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. В данный момент за его жизнь борются врачи. По информации СМИ, сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, и в ближайшее время его могут перевезти в Барнаул.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.