СМИ: вероятного убийцу главы Завьяловского района могут перевезти в Барнаул
Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии
05 марта 2025, 13:26, ИА Амител
Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, могут перевезти в Барнаул в ближайшее время. Об этом сообщает "Толк", ссылаясь на супругу Фенина.
С ее слов, сейчас состояние Анатолия Фенина крайне тяжелое.
"Между тем в холле администрации в настоящее время стоит траурный портрет Николая Онищенко", – отмечает "Толк".
По данным правоохранительных органов, после убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко подозреваемый попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в реанимации.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. В данный момент за его жизнь борются врачи.
Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.
13:33:46 05-03-2025
Это какой-то запредельный уровень садизма, бороться за жизнь человека с такими челюстно-лицевыми травмами. Да, он убийца и что теперь.
13:52:04 05-03-2025
Гость (13:33:46 05-03-2025) Это какой-то запредельный уровень садизма, бороться за жизнь...
у врачей выхода нет, они обязаны бороться за любую жизнь, а иначе неоказание помощи - статья
15:02:35 05-03-2025
Спасти жизнь, чтобы осудить... Но, учитывая степень тяжести травм подозреваемого, в тюрьму его не отправят. Даже если вылечат - отдадут недееспособного человека родственникам, чтобы ухаживали...
15:48:31 05-03-2025
Не припомню, чтобы преступление такого уровня где-то в регионах было. Мы опять прославилсь
13:55:30 06-03-2025
Гость (15:48:31 05-03-2025) Не припомню, чтобы преступление такого уровня где-то в регио... полно таких, не обольщайтесь
16:10:58 05-03-2025
Глава сам не ангел, за ним денежный след тянется
20:05:09 05-03-2025
гость (16:10:58 05-03-2025) Глава сам не ангел, за ним денежный след тянется ... йуный следопыт?
13:55:03 06-03-2025
его в иск. коме перевезли, оперируют уже. заканчивают. скоро консилиум будет