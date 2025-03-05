СМИ: вероятного убийцу главы Завьяловского района могут перевезти в Барнаул

Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии

05 марта 2025, 13:26, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Анатолия Фенина, подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края, могут перевезти в Барнаул в ближайшее время. Об этом сообщает "Толк", ссылаясь на супругу Фенина.

С ее слов, сейчас состояние Анатолия Фенина крайне тяжелое.

"Между тем в холле администрации в настоящее время стоит траурный портрет Николая Онищенко", – отмечает "Толк".

По данным правоохранительных органов, после убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко подозреваемый попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. В данный момент за его жизнь борются врачи.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Согласно информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По факту убийства алтайский СК возбудил уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил ход его расследования на контроль.