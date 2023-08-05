Похож на червя и воняет как падаль. Грибники поделились необычными находками
В лесах Новосибирской области любители тихой охоты находят не только привычные грузди и маслята
05 августа 2023, 22:51, ИА Амител
В лесах Новосибирской области любители тихой охоты находят не только привычные грузди и маслята, но и весьма необычные грибы.
О таких находках рассказывает "КП-Новосибирск".
Этот гриб называется оленьими рожками. В большинстве своем такие грибы безобидны, но лучше отбирать молодых особей, так как зрелые и старые горчат.
Спарассис курчавый внешне похож на цветную капусту (в народе его, кстати, и называют грибной капустой). Этот гриб также съедобен, а его вкус в тушеном или жареном виде отдает орехом.
А это – чешуйчатка чешуйчатая. Такой гриб-паразит растет группами в основании стволов в основном лиственных деревьев. Несъедобен.
Ярко-рыжий дубовик часто путают с болетом сатанинским, но в Сибири гриб с таким страшным названием не водится. Употреблять дубовик можно только после отваривания со сливом отвара и тщательной очистки.
Еще одна необычная находка новосибирских грибников – веселка. Она похожа на яйцо, из которого гриб впоследствии и вылупляется. Есть веселку можно как раз только в стадии яйца, так как взрослая особь воняет падалью.
Вонючий гриб-червяк – краснокнижный вид. По мере роста его кончик покрывается зеленоватой слизью, источающей трупные ароматы с цветочными нотками, что привлекает мух, которые затем разносят споры гриба на своих лапках.
23:15:26 05-08-2023
У Гриба-червяка есть научное название Мутинус Равенеля, относится к веселковым. И несколько лет назад этот вид был исключён из Красной книги Алтайского края. Стал слишком часто встречаться. А Оленьи рожки включены в Красную книгу.
08:38:02 07-08-2023
Оленьи рожки в европейской части России - очень частый гриб, вполне съедобный, но называют его в народе "рогатик". Кстати весёлку зря не опубликовали фото... сразу бы стало понятно, чем этот гриб так весел.
09:15:43 07-08-2023
Вот эта весёлка несколько лет кряду росла у меня под вишнями.Вид своеобразный.
17:44:07 07-08-2023
На последних двух фото как раз веселка и есть. Сначала яйцо, а потом вот такой прямой "червячок", весь пористый, как будто из поролона; белая окраска у основания плавно переходит в ярко-красную на кончике. Довольно красиво, несмотря на неприличные ассоциации.
22:48:22 07-08-2023
Мутинус собачий