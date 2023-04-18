Мало вылечить. Как ковид заставил клиники активнее взяться за реабилитацию пациентов

Выздороветь — это не только победить болезнь, но и полностью восстановиться, считает директор барнаульской клиники

18 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Оксана Пономаренко / Фото: из личного архива

За последнее десятилетие и государственная, и частная медицина стали гораздо больше внимания уделять восстановлению и реабилитации. Особенно острой необходимость в таких услугах стала с приходом пандемии, рассказывает директор барнаульского медицинского центра "Сом" Оксана Пономаренко. Стереотип, что восстановление нужно только после серьёзных травм и болезней, понемногу уходит в прошлое, реабилитация необходима и при гораздо менее опасных недугах.

Встать на ноги

Понятие реабилитации существует в медицине давно. Но лишь в последнее десятилетие в России о нём заговорили всерьёз, рассказывает Оксана Пономаренко. По её словам, сегодня и врачи, и пациенты понимают: восстанавливаться нужно не только после тяжёлых травм и инсультов. На самом деле при любых проблемах со здоровьем реабилитация не будет лишней.

"Конечно, в первую очередь с необходимостью восстановления сталкиваются те, кто вышел из критического состояния. Реабилитация очень важна для детей с различными заболеваниями ЦНС. Но и менее серьёзные заболевания, о которых мы забываем после выздоровления, тоже требуют реабилитации. Любой недуг – стресс для организма. Например, после перенесённой пневмонии у ребёнка может сохраняться нарушенная функция дыхания. Также после переломов важно следить не только за срастанием конечностей, но и за восстановлением функции движения, нормализации мышечного тонуса", – рассказывает Оксана.

После перенесённого коронавируса многие жалуются на постковидный синдром. Порой последствия могут быть такими, что человек уже не способен жить привычной и полноценной жизнью.

Вопрос стал ещё острее с началом пандемии, когда мир столкнулся с осложнениями: обострением и усугублением сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

"Не так давно в Барнауле был очень сложный случай – девочка-подросток после ковида. Она не ходила и передвигалась на коляске. У врачей не было оптимизма по поводу того, восстановится ли она. Девочка получила полный комплекс реабилитационных процедур: физиолечение, ЛФК, массаж, медикаментозное лечение, профессиональную психологическую помощь. Когда она пришла к лечащему врачу самостоятельно (на ногах), специалист не поверил своим глазам", – рассказывает руководитель.

Причём последствия перенесённого коронавируса могут остаться с человеком надолго, уточняет собеседник. Так что постковидная реабилитация – важный вопрос для всей системы здравоохранения на ближайшие годы.

Массажи, капельницы и физкультура

По словам эксперта, реабилитационные процедуры могут быть и профилактикой для тех недугов, которыми сегодня страдает почти каждый. Например, это сколиозы и искривления позвоночника, с которыми живут многие люди. Та же лечебная физкультура уменьшит риск, что эти проблемы однажды прикуют человека к кровати.

Даже обычный бронхит может впоследствии обернуться большой бедой для лёгких. Сберечь их можно, если правильно восстановиться после выздоровления.

"Мы как привыкли: человек идёт в медучреждение, когда уже возникает какое-то острое состояние. Там ему оказывают неотложную или плановую медицинскую помощь, помогают устранить симптомы. И дальше человек продолжает жить своей обычной жизнью, ничего не меняя. Но реабилитация и восстановление помогают жить вообще не допуская обострения хронических заболеваний", – поясняет Оксана.

Помимо лечебной физкультуры, реабилитация включает в себя различные виды физиотерапии, капельницы, электросон, массаж и многие другие процедуры. Но отдельно каждая из этих процедур не так эффективна: по словам специалиста, восстановление должно быть комплексным.

Отдельно Оксана Пономаренко выделяет роль психолога в реабилитации. По её словам, далеко не все, кто оказался в критическом состоянии, готовы принять своё положение. Психологическая поддержка помогает пациенту поверить, что он может вернуться к привычной жизни, быть полезным семье, близким, обществу.

Частники в помощь государству

Нерешённой проблемой предприниматель считает доступность реабилитации для жителей. Хотя в последние годы ситуация меняется, признаёт Оксана: в государственных клиниках открываются бесплатные реабилитационные центры. В России проблемам восстановления посвящён даже отдельный федеральный проект.

По мнению эксперта, лучше других в этом вопросе работает детская поликлиника № 9, где трудятся профессиональные реабилитологи, и федеральный центр травматологии, отличающиеся качественным оснащением и используемыми методиками восстановления.

"Тем не менее доступность всё ещё оставляет желать лучшего. Центры только-только начинают открываться, поэтому попасть на реабилитацию могут не все. И здесь на помощь государству должны приходить мы, частная медицина", – уверена руководитель.

Предприниматель отметила, что спрос на реабилитацию есть, по её словам, чем ближе и доступнее (и территориально, и финансово) для жителей Алтайского края будут реабилитационные услуги, тем здоровее мы будем.