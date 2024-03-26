Поиграли мышцами. Как в Барнауле прошел чемпионат по бодибилдингу

В столице края впервые за несколько лет собрались сильнейшие спортсмены со всей Сибири

26 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Чемпионат и первенство СФО по бодибилдингу и фитнесу 2024 / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

23 марта в Барнауле состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по бодибилдингу и фитнесу. В СК "Темп" собрались поиграть мышцами почти 350 человек. Спортсмены были как начинающие, так и уже имеющие опыт побед в различных турнирах.

Борьба сильных и красивых прошла в более чем 45 категориях — фитнес-бикини, мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес-пары и другие. Как это было - в нашем фоторепортаже.