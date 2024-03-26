Поиграли мышцами. Как в Барнауле прошел чемпионат по бодибилдингу
В столице края впервые за несколько лет собрались сильнейшие спортсмены со всей Сибири
26 марта 2024, 07:00, ИА Амител
Чемпионат и первенство СФО по бодибилдингу и фитнесу 2024 / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
23 марта в Барнауле состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по бодибилдингу и фитнесу. В СК "Темп" собрались поиграть мышцами почти 350 человек. Спортсмены были как начинающие, так и уже имеющие опыт побед в различных турнирах.
Борьба сильных и красивых прошла в более чем 45 категориях — фитнес-бикини, мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес-пары и другие. Как это было - в нашем фоторепортаже.
07:30:45 26-03-2024
Дутики
07:53:04 26-03-2024
смотрю на мадамок. и сразу вопрос. чемпионат для тех кому за ... или для тех кому под ...
08:03:14 26-03-2024
женщины- качки с пришитыми шарами на груди вызывают рвотный рефлекс.
08:27:21 26-03-2024
гость (08:03:14 26-03-2024) женщины- качки с пришитыми шарами на груди вызывают рвотный ... А которые не женщины, без шаров, но тоже участники этого ^праздника жизни" -во время траура , не возмущают?
08:41:21 26-03-2024
Гость (08:27:21 26-03-2024) А которые не женщины, без шаров, но тоже участники этого ^пр... за это наши парни как раз и дерутся! Что-бы была жизнь, а не пьянка с унынием! Ты глаза инвалидов видел, сможешь их зажечь так без железа?!
08:25:39 26-03-2024
Амик, спасибо за фото! Железный спорт по прежнему жив не смотря ни на что! Он даже инвалидам на колясках даёт энергию жить! Девушки наши огненно красивые!
08:45:26 26-03-2024
Гость (08:25:39 26-03-2024) Амик, спасибо за фото! Железный спорт по прежнему жив не смо... про девушек (?) это вы зря так , да и парней- колясочников я бы не назвала инвалидами.
08:38:06 26-03-2024
"В чём сила, брат?"
10:10:58 26-03-2024
Всё бы ничего. Но это не про долгую здоровую жизнь вовсе. Сразу в двух переводных книгах докторов медицины (учёная степерь на Западе) читал, что средняя продолжительность жизни бодибилдеров на Западе - 47 лет. Ещё молодыми массово мрут от инсультов и инфарктов.
11:15:28 26-03-2024
Гость (10:10:58 26-03-2024) Всё бы ничего. Но это не про долгую здоровую жизнь вовсе. Ср... самое забавное, что качки не понимают, что из пинчера не слепить алабая, ну хоть бидонами в него вливай химию, всё бестолку. Вот и крепят чужие кошельки. Одна бикинистка натурой для папика спонсора расплачивалась, он ей подготовку перед соревами оплачивал, форму слепила. А соревы из-за ковида отменили...
10:25:31 26-03-2024
Девушки, как сказал один из комментаторов, с пришитыми шарами, страшно. Все пропорции нарушены. Если бы всего поменьше, было бы красиво. Мужчины колясочники молодцы!!
10:38:56 26-03-2024
Мде, девки это п....ц ... Неужели кому то нравятся такие тетки ? Для чего они так уродуют себя ?
11:05:35 26-03-2024
Гость (10:38:56 26-03-2024) Мде, девки это п....ц ... Неужели кому то нравятся такие тет... Оплачивая операцию они платят налоги. Всем в итоге хорошо. Настала эпоха нарцисизма и прекрасно что умные люди делают деньги на категориях бикини шорты. Это препараты, спортпит, одежда, обувь, тренера, прелёты, производство тренажоров, проживание... В 90-е качалка была уделом бандюков и одарённых генетикой, сегодня вот так.
21:21:06 26-03-2024
Гость (10:38:56 26-03-2024) Мде, девки это п....ц ... Неужели кому то нравятся такие тет... они не выглядят так в жизни. В жизни они полноватые, довольно крупные особы с жидкими волосиками. Перед показами сушатся. Но в таком режиме жить нельзя. Эта форма у них на пару дней. Потом просто залитое жирное тело. Как и у большинства мужчин тоже. Так как мышц много, то обычно большое некрасивое тело. Надо в жизни быть тонкой и звонкой, на не перед соревами. Все эти масоонаборы и сушки - это для кубков. Есть масса красивых тел (и девочек, и мальчиков), которые не займут мест на соревах, но на которых вы будет смотреть, пуская слюни, в жизни
21:24:37 26-03-2024
и сисек там не пришито. Это в купальнике вставки))))) хотя многие пришивают, конечно. Все это уже не модно. Поэтому и возраст участников 40+. Молодняк уже умнее. Идеал: красивое , сухое, рельефное тело Б.Питта из Бойцовского клуба. И это несложно: питание и тренировки. БЕЗ ХИМИИ