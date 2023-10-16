"Поиск золотой середины": на Алтайском ИТ-форуме обсудили импортозамещение

Дискуссия прошла на площадке "Точки кипения" в АлтГУ

16 октября 2023, 17:30, ИА Амител erid: LjN8Jzfvk

Заседание в рамках Алтайского ИТ-форума / Фото: Дмитрий Медведев

Главные тренды в импортозамещении программного и аппаратного обеспечения, а также информационная безопасность – эти и другие темы обсудили во второй день Алтайского ИТ-форума. Эксперты собрались в рамках совместного заседания комиссии по цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края и комитета по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты.

"Для нас это эксперимент – провести нашу комиссию по цифровой трансформации в смешанном формате, когда руководители цифровой трансформации органов власти на одной площадке встречаются с бизнесом. Мы на него пошли, чтобы показать те практики, которые сейчас существуют на рынке ИТ, и понять, что мы движемся в том направлении, которое диктует нам государство", – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Использование цифровых решений и технологий в новых условиях определяют и стратегии безопасности, которые традиционно были основаны на соблюдении нормативно-правовых требований, но порой не успевают за растущим уровнем рисков в данной области, добавил зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь. По его словам, достижение "цифровой зрелости" и эффективности приоритетных отраслей экономики и социальной сферы – это важный приоритет государственной политики. И поиск "золотой середины" в этих вопросах стал основой диалога профильного бизнеса и власти.

О вкладе власти в общее дело рассказал начальник отдела администрирования информационной инфраструктуры Минцифры региона Денис Илли. Речь в том числе и о централизованных закупках, которые позволили обеспечить эффективный переход на отечественное программное обеспечение. Доля закупаемого отечественного ПО в общем объеме закупок региональных органов власти составила уже 98%.













Заседание в рамках Алтайского ИТ-форума / Фото: Дмитрий Медведев

А начальник технического обслуживания ООО "НТЦ Галэкс" Андрей Шкаруба поделился успешной практикой своей компании. Там внедрили экосистему, основанную на отечественных решениях – ПАК "Патриот". Она включает систему управления, компоненты АРМ (бизнес-приложения, средства работы с документами, средства коммуникации, операционная система), а также корпоративные сервисы (почтовый сервис, системы виртуализации, системы резервного копирования).

ООО НТЦ "Галэкс"

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