Всего в происшествии пострадали 80 человек

13 августа 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: "Подслушано Сергиев Посад"

Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Он отметил, что следственные действия продолжаются.

Напомним, что взрыв на предприятии в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа.

Пострадали 80 человек, из которых 15 находятся в больницах. Еще один погиб. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.