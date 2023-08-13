Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены
Всего в происшествии пострадали 80 человек
13 августа 2023, 14:59, ИА Амител
Фото: "Подслушано Сергиев Посад"
Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершены, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
Он отметил, что следственные действия продолжаются.
Напомним, что взрыв на предприятии в Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа.
Пострадали 80 человек, из которых 15 находятся в больницах. Еще один погиб. Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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