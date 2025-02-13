Пока на "стоп". Проект развития Обского бульвара "завернули" в мэрии

Документ показывает реновацию территории до 2036 года

13 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Территория Обского бульвара / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проект планировки территории квартала, являющегося частью мегарайона Обского бульвара, отправили на доработку. Документ, показывающий застройку территории, прошел общественные обсуждения и был раскритикован строительной инспекцией. Специалисты ведомства обнаружили в плане множество недочетов.

Так, рассчитать места в социальных и культурно-бытовых объектах авторы проекта (компания "Строитель", связанная с застройщиком "Регионстрой") должны были с учетом жильцов и существующих домов, и планируемых. Однако в документе "забыли" о некоторых барнаульцах.

"Обеспеченность дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, объектами в области здравоохранения, машино-местами для постоянного и временного хранения автомобилей определена в проекте без учета количества квартир в существующих (сохраняемых) жилых домах и проживающего в них населения", – указано в замечании к проекту.

Кроме того, ведомство напомнило, что генплан предполагает строительство в квартале школы на 1100 мест. Однако в плане застройки квартала этого объекта нет. Также авторы документа не предоставили информацию о наличии свободных мест в детских садах, гимназиях, школах, которые расположены рядом с развиваемой площадкой и куда, согласно предложению, пойдут дети из новых многоэтажек.

Указали специалисты строительной инспекции и на то, что в проекте неверно отражено развитие территории с учетом обновленного генплана:

"Согласно генеральному плану, территория проектирования отнесена преимущественно к планируемой функциональной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей, включая мансардный). При этом в нарушение ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ проект выполнен без учета положений генерального плана в части перспективного функционального зонирования и предусматривает сохранение существующей индивидуальной жилой застройки".

Инспекция рекомендовала отправить документ на доработку для устранения всех замечаний. Городской строительный комитет прислушался к мнению и не стал утверждать план застройки. После внесения корректировок проект ждут повторные общественные обсуждения.

Будущее микрорайона

Квартал, который планируют развивать, располагается в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского. Площадь территории – 12,9 га.

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

Здесь уже ведется многоэтажная застройка: на ул. Союза Республик, 11, возводят 10-этажный ЖК, а на пр. Сибирском, 36в, – 15-этажный. Еще четыре объекта планируют построить. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как на территории дворов, так и в подземных паркингах. Они появятся у каждого дома. Застройка квартала рассчитана до 2036 года.

О том, как сейчас выглядит территория, планируемая к сносу и застройке, – в объективе фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.