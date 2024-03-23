По его словам, преступники двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно"

23 марта 2024, 20:23, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье, жертвами которого, по последним данным, стали более 130 человек. Глава государства объявил 24 марта днем траура и пообещал, что всех причастных к одному из крупнейших терактов в России, ждет "возмездие". Аmic.ru собрал главное из обращения главы государства.

Варварский акт

Глава государства назвал трагедию в концертном зале "Крокус Сити Холл" кровавым, варварским террористическим актом, в результате которого погибли "десятки мирных, ни в чем не повинных людей". Он выразил "искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких" и сообщил, что вместе с ними "скорбит вся страна". Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

По словам Путина, в первые минуты после трагедии простые граждане "не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь и доставляли пострадавших в больницы".

Некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы, сейчас за их жизнь борются врачи.

"Уверен, они сделают все возможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь", – сообщил глава государства.

Власти окажут необходимую помощь всем семьям, "в чьи жизни пришла страшная беда, раненым и пострадавшим". Во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

"Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление", – подчеркнул президент.

Пытались скрыться на Украине

Путин подчеркнул, что все четверо "исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны". Преступники двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них было подготовлено окно для перехода границы, сообщил он.



Всего силовики задержали 11 человек, причастных к теракту. Сейчас ФСБ продолжает работу по выявлению пособников террористов: "тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами".

"Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения", – добавил глава государства.

Путин пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут "справедливое и неизбежное наказание".

"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", – сообщил Путин.

Россия рассчитывает на взаимодействие и объединение усилий в борьбе с терроризмом со всеми странами, которые "разделяют боль России", подчеркнул он.

"Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас", – высказался Путин.