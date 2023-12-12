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Появились постеры новых "Бременских музыкантов"

Фильм выйдет 1 января

12 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: "Централ Партнершип" / vk.com/centpart

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила постеры с героями фильма "Бременские музыканты".

По сюжету Трубадур и его друзья объединяются, чтобы рассмешить дочь короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и другие. Постановщик – Алексей Нужный.

Лента выйдет в российский прокат 1 января.

Ранее в "Централ Партнершип" сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.

культура Кино

Комментарии 6

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Гость

16:46:50 12-12-2023

Несомненно эти БМ во сто крат лучше предыдущих... Духовнее и возвышенней. Хоть и из бездуховного и напрочь загнивающего Бремена.

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Гость

16:51:25 12-12-2023

дюжев в роли осла вполне себе органичен. нигамедзянов не знаю кто такой, а то м.б. и ему петушиная роль нормально.

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Гость

16:55:47 12-12-2023

Трубадур больше на фотошопленного механизатора похож, чем на немца-музыканта. Картуз ему еще с цветком на голову

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Гость

18:22:37 12-12-2023

какой-то кринж.

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Гость

18:51:47 12-12-2023

В оригинале был кот, а не кошка. Опять кому-то занесли.

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Гость

19:11:23 12-12-2023

Гость (18:51:47 12-12-2023) Опять кому-то занесли.... сразу братьям Гримм с курьером отправили. и авторский гонорар не забыли. p.s. вы что нибудь кроме заноса/отката/распила в жизни видите?

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