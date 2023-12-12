Появились постеры новых "Бременских музыкантов"
Фильм выйдет 1 января
12 декабря 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: "Централ Партнершип" / vk.com/centpart
Кинокомпания "Централ Партнершип" представила постеры с героями фильма "Бременские музыканты".
По сюжету Трубадур и его друзья объединяются, чтобы рассмешить дочь короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением.
В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и другие. Постановщик – Алексей Нужный.
Лента выйдет в российский прокат 1 января.
Ранее в "Централ Партнершип" сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.
16:46:50 12-12-2023
Несомненно эти БМ во сто крат лучше предыдущих... Духовнее и возвышенней. Хоть и из бездуховного и напрочь загнивающего Бремена.
16:51:25 12-12-2023
дюжев в роли осла вполне себе органичен. нигамедзянов не знаю кто такой, а то м.б. и ему петушиная роль нормально.
16:55:47 12-12-2023
Трубадур больше на фотошопленного механизатора похож, чем на немца-музыканта. Картуз ему еще с цветком на голову
18:22:37 12-12-2023
какой-то кринж.
18:51:47 12-12-2023
В оригинале был кот, а не кошка. Опять кому-то занесли.
19:11:23 12-12-2023
Гость (18:51:47 12-12-2023) Опять кому-то занесли.... сразу братьям Гримм с курьером отправили. и авторский гонорар не забыли. p.s. вы что нибудь кроме заноса/отката/распила в жизни видите?