Появились постеры новых "Бременских музыкантов"

Фильм выйдет 1 января

12 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: "Централ Партнершип" / vk.com/centpart

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила постеры с героями фильма "Бременские музыканты".

По сюжету Трубадур и его друзья объединяются, чтобы рассмешить дочь короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов и другие. Постановщик – Алексей Нужный.

Лента выйдет в российский прокат 1 января.

Ранее в "Централ Партнершип" сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.