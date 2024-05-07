Покажите на видео. Как повысить узнаваемость турбазы?

Event-агентство с Алтая решило серьезно взяться за продвижение туристического бизнеса

07 мая 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8K4SM1

Домик в горах / Фото: danieljschwarz на Freepik

Всем хочется отдохнуть так, чтобы было что рассказать друзьям, коллегам и подписчикам в социальных сетях. Но когда встает выбор о месте отдыха, возникает вполне резонный вопрос: "А как понять, что эта база мне точно подойдет?"

У Корпорации творчества EventCorpLife есть однозначный ответ на этот вопрос. Хотите оценить внешний вид и прочувствовать атмосферу – смотрите видео.

"Видеообзор – тот самый мастхэв, который поможет бизнесу презентовать себя, а пользователю с ходу определить, состоялся match (читается как мач. – Прим. ред.) или нет. Ведь ни текст, ни фото не смогут передать полноту общей картины: от номеров и видов из окна до местного колорита. А видео – сможет, причем сделает это за 20-30 секунд", – рассказывает руководитель event-агентства Виктория Романова.

Мыльно, пиксельно, не концептуально – даже самую красивую туристическую базу можно снять так, что потенциальные отдыхающие разбегутся по соседним локациям.

"Где-то слишком сэкономили, где-то решили не нанимать команду, а попробовать снять своими силами. В итоге в голове одно, а на деле – другое. И вместо лайков и заявок на бронь лишь грустный смайлик в телефоне. Что же делать? Заморачиваться и креативить, креативить и заморачиваться", – поясняет Виктория.

Пока новый туристический сезон только начинается, компании успевают поработать над своим продвижением и пройти все стадии "принятия", то есть подготовки видеоконтента: предпродакшн, продакшн и постпродакшн.

Команда EventCorpLife готова взять на себя все организационные моменты. Вам останется согласовать концепцию и включить в работу итоговые варианты ролика. Подробнее о возможностях агентства здесь.

А что потом? А потом ролик можно распространять через сайт, социальные сети, таргетированную и контекстную рекламы, цифровые экраны, а также размещать на презентациях, партнерских мероприятиях и просто брать для личного пользования.

В итоге клиенты довольны, что смогли все посмотреть до приезда на базу, а владельцы – счастливы, что выбирают их проект, а не конкурентов.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Тел.: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

WA: +7-913-210-91-11

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* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")

ИП Романова В.Е.

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