Покажите на видео. Как повысить узнаваемость турбазы?
Event-агентство с Алтая решило серьезно взяться за продвижение туристического бизнеса
07 мая 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8K4SM1
Всем хочется отдохнуть так, чтобы было что рассказать друзьям, коллегам и подписчикам в социальных сетях. Но когда встает выбор о месте отдыха, возникает вполне резонный вопрос: "А как понять, что эта база мне точно подойдет?"
У Корпорации творчества EventCorpLife есть однозначный ответ на этот вопрос. Хотите оценить внешний вид и прочувствовать атмосферу – смотрите видео.
"Видеообзор – тот самый мастхэв, который поможет бизнесу презентовать себя, а пользователю с ходу определить, состоялся match (читается как мач. – Прим. ред.) или нет. Ведь ни текст, ни фото не смогут передать полноту общей картины: от номеров и видов из окна до местного колорита. А видео – сможет, причем сделает это за 20-30 секунд", – рассказывает руководитель event-агентства Виктория Романова.
Мыльно, пиксельно, не концептуально – даже самую красивую туристическую базу можно снять так, что потенциальные отдыхающие разбегутся по соседним локациям.
"Где-то слишком сэкономили, где-то решили не нанимать команду, а попробовать снять своими силами. В итоге в голове одно, а на деле – другое. И вместо лайков и заявок на бронь лишь грустный смайлик в телефоне. Что же делать? Заморачиваться и креативить, креативить и заморачиваться", – поясняет Виктория.
Пока новый туристический сезон только начинается, компании успевают поработать над своим продвижением и пройти все стадии "принятия", то есть подготовки видеоконтента: предпродакшн, продакшн и постпродакшн.
Команда EventCorpLife готова взять на себя все организационные моменты. Вам останется согласовать концепцию и включить в работу итоговые варианты ролика. Подробнее о возможностях агентства здесь.
А что потом? А потом ролик можно распространять через сайт, социальные сети, таргетированную и контекстную рекламы, цифровые экраны, а также размещать на презентациях, партнерских мероприятиях и просто брать для личного пользования.
В итоге клиенты довольны, что смогли все посмотреть до приезда на базу, а владельцы – счастливы, что выбирают их проект, а не конкурентов.
Корпорация творчества EventCorpLife
Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж
Тел.: +7 (3852) 60-91-11
Почта: Romanova@altfm.ru
WA: +7-913-210-91-11
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* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")
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