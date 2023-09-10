Поклонница SHAMAN упала в обморок, когда ее пригласили на сцену

От волнения девушка лишилась чувств прямо перед публикой

10 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxere.com

На концерте певца SHAMAN в Санкт-Петербурге одна из посетительниц упала в обморок. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнитель по традиции пригласил гостью из зала на сцену, чтобы вместе с ней исполнить одну из своих песен. Приглашенная девушка так сильно разволновалась, что рухнула без сознания прямо перед публикой.

Охранники на руках вынесли фанатку за кулисы, где ей оказали помощь. Петербурженка быстро пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке. На сцену вместе с певцом она так и не вышла.