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Поклонница SHAMAN упала в обморок, когда ее пригласили на сцену

От волнения девушка лишилась чувств прямо перед публикой

10 сентября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxere.com
Фото: pxere.com

На концерте певца SHAMAN в Санкт-Петербурге одна из посетительниц упала в обморок. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнитель по традиции пригласил гостью из зала на сцену, чтобы вместе с ней исполнить одну из своих песен. Приглашенная девушка так сильно разволновалась, что рухнула без сознания прямо перед публикой.

Охранники на руках вынесли фанатку за кулисы, где ей оказали помощь. Петербурженка быстро пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке. На сцену вместе с певцом она так и не вышла.

культура

Комментарии 7

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Гость

09:50:39 10-09-2023

Это что... Вон Даня Милохин вернулся!? А старший его брат назвал героем и патриотом...! Только у "патриота" денег пока нет, западная жизнь все забрала, а нового не дала... поэтому он живёт у друзей... Вот теперь в обморок падать надо!

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Гость

09:52:04 10-09-2023

Главное, что Шаман не упал в обморок.

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Гость

10:20:39 10-09-2023

SHAMAN - Наш исконно русский певец. Помню его клип, где он с правым пробором и повязкой на руке, пел свою душевную песню.

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влад

12:38:30 10-09-2023

Больных все больше и больше.

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Алексей

15:31:42 10-09-2023

И сколько стоит сейчас по прилюдно упасть в обморок?

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Гость

17:32:43 10-09-2023

От его натужного ора я бы тоже свалился.

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Гость

09:35:50 11-09-2023

Эти наркоманы вообще не отличаются здоровой психикой.

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