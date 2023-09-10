Поклонница SHAMAN упала в обморок, когда ее пригласили на сцену
От волнения девушка лишилась чувств прямо перед публикой
10 сентября 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: pxere.com
На концерте певца SHAMAN в Санкт-Петербурге одна из посетительниц упала в обморок. Об этом сообщает Пятый канал.
Исполнитель по традиции пригласил гостью из зала на сцену, чтобы вместе с ней исполнить одну из своих песен. Приглашенная девушка так сильно разволновалась, что рухнула без сознания прямо перед публикой.
Охранники на руках вынесли фанатку за кулисы, где ей оказали помощь. Петербурженка быстро пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке. На сцену вместе с певцом она так и не вышла.
09:50:39 10-09-2023
Это что... Вон Даня Милохин вернулся!? А старший его брат назвал героем и патриотом...! Только у "патриота" денег пока нет, западная жизнь все забрала, а нового не дала... поэтому он живёт у друзей... Вот теперь в обморок падать надо!
09:52:04 10-09-2023
Главное, что Шаман не упал в обморок.
10:20:39 10-09-2023
SHAMAN - Наш исконно русский певец. Помню его клип, где он с правым пробором и повязкой на руке, пел свою душевную песню.
12:38:30 10-09-2023
Больных все больше и больше.
15:31:42 10-09-2023
И сколько стоит сейчас по прилюдно упасть в обморок?
17:32:43 10-09-2023
От его натужного ора я бы тоже свалился.
09:35:50 11-09-2023
Эти наркоманы вообще не отличаются здоровой психикой.