Поклонникам Шатунова не понравился концерт в память об артисте

На мероприятие из Германии приехала даже семья певца

20 октября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Концерт под названием "Здесь бы Юра!" прошел в Москве. Артисты выступили на сцене с каверами на песни Юрия Шатунова.

Как сообщает MSK1, не все поклонники остались довольны выступлениями. Люди отметили, что среди артистов были те, кто совсем не знаком с Юрием Шатуновым и его творчеством. По мнению ряда поклонников, концерт провели только для того, чтобы собрать с людей деньги.

На мероприятие из Германии прилетела жена Шатунова с детьми. Гости дарили ей цветы и поддерживали теплыми словами.