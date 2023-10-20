Поклонникам Шатунова не понравился концерт в память об артисте
На мероприятие из Германии приехала даже семья певца
20 октября 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Концерт под названием "Здесь бы Юра!" прошел в Москве. Артисты выступили на сцене с каверами на песни Юрия Шатунова.
Как сообщает MSK1, не все поклонники остались довольны выступлениями. Люди отметили, что среди артистов были те, кто совсем не знаком с Юрием Шатуновым и его творчеством. По мнению ряда поклонников, концерт провели только для того, чтобы собрать с людей деньги.
На мероприятие из Германии прилетела жена Шатунова с детьми. Гости дарили ей цветы и поддерживали теплыми словами.
14:35:58 20-10-2023
Вы сами ходите на эти концерты,платите от минималки до запредельных сумм,так может не стоит ходить на концерты (живых поющих под фанеру) и в память об умерших,где помимо фанеры,поют и каверры. Тоже самое можно дома бесплатно послушать,а если уж есть домашний кинотеатр или магнитолка,то вообще в кайфе.
15:01:41 22-10-2023
КЭШ (14:35:58 20-10-2023) Вы сами ходите на эти концерты,платите от минималки до запре... Не согласна с Вами. Мы были на концерте, и я ни на минуточку не пожалела, что поехала на концерт. Игорю Крутому спасибо огромное, и всем причастным к организации концерта. Такую любовь народа, я не видела нигде. Молодцы ребята, всех люблю. Светлая память нашему Ангелу ♥️🙏
07:18:13 21-10-2023
Концерт назывался: «Здесь был Юра!»
12:40:19 22-10-2023
А я считаю, что концерт получился прекрасный. Подобные концерты проходили в память о Цое, Высоцком, Магомаеве и т.д. И это замечательно. Скольких артистов уже нет, а такие концерты создаются только в честь самых значимых и любимых народом. А на счет того, что "на Юге заработали", хочу сказать, что подобные проекты требуют больших финансовых вложений, времени, нервов. Люди работали, старались чтобы устроить праздник для Юриных поклонников. Поэтому давайте лучше скажем большое спасибо всем организаторам и артистам, которые не побоялись ни угроз, ни злой молвы. Спасибо Вам ребята, Вы молодцы.
14:54:27 22-10-2023
Таня (12:40:19 22-10-2023) А я считаю, что концерт получился прекрасный. Подобные конце... Согласна с Вами👍♥️
14:57:51 22-10-2023
Прекрасный концерт, очень понравился. Все чувства смешались, и радость и слезы, и гордость за Юрочку. Атмосфера любви и единства была в зале, не передать. Мне очень понравилось. Светлана я память Юре. Спасибо организаторам, артистам, и всем поклонникам, кто пришел почтить память нашему любимому народному артисту Юрию Васильевичу Шатунову♥️♥️♥️🙏
12:43:45 22-10-2023
Я сомневаюсь, что кто-то из выступивших не был знаком с творчеством Шатунова или не знал бы хотя песни "Белые розы" или "Седая ночь". И совсем не обязательно лично быть знакомым с Юрием Шатуновым, чтобы исполнить его песню. Жаль, что такой концерт не был организован при жизни Юрия. Более предприимчивые исполнители давно бы уже организовали такой концерт. А Юрий был очень скромным и сам бы постеснялся это сделать. А зря.
12:56:38 23-10-2023
Концерт был замечательный. Просто поклонники очень трепетно и с огромной любовью относятся к Юрию Шатунову и к его песням. Малейшие недочеты воспринимаются в штыки. Судя по комментариям, больше половины людей, смотревших концерт по интернету, проплакали всё представление. Это всенародная любовь к нашему любимейшему артисту и замечательному человеку, это всеобщая обида, что при жизни ему не было доступа на радио и телевидение. Именно поэтому каждый выступивший рассматривался "под микроскопом", лишь бы не испортил песню всенародного любимца Юрочки Шатунова.