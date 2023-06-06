Apple показала шлем дополненной реальности и другие новинки

Обновили и операционные системы

06 июня 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: Apple

Apple провела презентацию WWDC 2023, главным анонсом которой стала гарнитура дополненной реальности Vision Pro.

Гаджет можно использовать для фильмов, общения и работы – по задумке компании, очки могут заменить даже компьютер. Управление интерфейсом осуществляется глазами, голосом и жестами рук. Девайс оборудован камерами, сенсорами и микрофонами, а также чипами M2 и R2. Автономность составит до двух часов, а за безопасность отвечает сканер глаз Optic ID.





































Кадры с презентации Apple

Цена на новинку составила 3499 долларов (≈282 тысячи рублей по текущему курсу). Релиз в начале следующего года.

Что ещё показали на WWDC 2023?

Apple также презентовала несколько новых компьютеров: MacBook Air 15 на старом чипе M2 (от 1299 долларов), Mac Studio на M2 Max и M2 Ultra (от 1999 долларов) и Mac Pro на M2 Ultra (от 6999 долларов). Все они появятся в продаже с 13 июня.









Кадры с презентации Apple

Традиционно для WWDC показали и новые операционные системы: iOS 17 с минимальными изменениями, iPadOS 17 с настраиваемым экраном блокировки, macOS 14 Sonoma с виджетами на рабочем столе и WatchOS 10 с переработанным интерфейсом. Все они выйдут позднее в этом году, а для разработчиков уже доступны бета-версии.