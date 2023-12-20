Поквартирный обход. Власти Барнаула держат на контроле теплоснабжение поселка Южного

В администрации Барнаула подчеркивают, что поквартирный обход жителей поселка будет продолжен

20 декабря 2023, 12:04, ИА Амител

Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

Вопрос теплоснабжения поселка Южного находится под контролем администрации Барнаула. Напомним, во время морозов в мэрию поступали массовые жалобы от жителей поселка на холод в квартирах. На этой неделе представители администрации Центрального района и Сибирской генерирующей компании побывали на центральном тепловом пункте (Лесной тракт, 75) – именно он подает ресурс в поселок Южный. Во время осмотра оборудования ЦТП показатели теплоносителя соответствовали нормативным.

Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс сообщил, что специалисты делают все возможное, чтобы Южный получил качественное теплоснабжение.

Так, этим летом провели реконструкцию насосной станции около завода "Ротор", пришлось полностью заменить оборудование. Было восстановлено оборудование на насосной станции, которая находится по проспекту Дзержинского, 6."Технические мероприятия позволили улучшить гидравлический режим на поселок, – заверил Гросс. – На следующей неделе завершим работы по восстановлению изоляции всей теплотрассы надземной прокладки, обеспечивающей ресурсом потребителей Южного. Этим мы в значительной мере сократили тепловые потери". Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

Александр Гросс подтвердил, что в период морозов поступали жалобы от жителей поселка, но сейчас количество обращений снизилось в разы.

"Мы приносим свои извинения за то, что такая ситуация произошла. Отмечу, что обращения носят точечный характер, и по каждому дому работает комиссия. Для некоторых адресов выданы предписания на регулировку диаметра сужающих устройств. Данные мероприятия позволяют нам сегодня, откуда поступили жалобы, ситуацию исправить. Обходы будут продолжены до тех пор, пока все обращения не снимем с контроля", – отметил директор Барнаульской теплосетевой компании.

Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

Глава Центрального района Максим Сабына подчеркнул, что все обращения жителей посёлка Южного находятся в мэрии на особом контроле:

"По поручению главы города Вячеслава Франка сформирована оперативная группа с участием представителей Южной поселковой администрации, Сибирской генерирующей компании и управляющих компаний. Всего к нам поступило 87 обращений жителей посёлка Южного о проблеме с подачей тепла в жилые дома. Каждое из них оперативно отрабатывается, ведется контроль температурного режима. В настоящий момент на контроле находится 27 обращений".

Участники совещания побывали в нескольких многоквартирных домах. В том числе по улице Мусоргского, 24, где проводились технические работы для улучшения качества теплоснабжения, а также в доме на улице Чайковского, 7. Жители говорят, что ситуация с теплоснабжением улучшилась.

Фото Михаила Полубедова, "Вечерний Барнаул"

"После нашего обращения в управляющую компанию "Южком-Сервис" и Сибирскую генерирующую компанию оперативно приняты меры, в результате температура в квартире нормализовалась", – рассказал старший по дому на улице Чайковского, 7, Дмитрий Гуляев.

В администрации Барнаула подчеркивают: поквартирные обходы совместно с ресурсоснабжающей организацией и управляющими компаниями будут продолжены.

Если есть вопросы по подаче тепла, жителей просят обращаться в диспетчерскую службу СГК (телефон 599-715), свою управляющую компанию и администрацию Центрального района (телефон 630-825).