"Полакомились и ушли". Рыбаки заметили медвежьи следы в окрестностях Рубцовска

Со слов очевидца, хищники прошлись по берегу Алея

16 июня 2025, 12:45, ИА Амител

Медведь / Фото: Elizabeth Meyers / unsplash.com

Медвежьи следы попали в поле зрения рыбаков недалеко от Рубцовска. Судя по кадрам очевидцев, хищники прошлись по берегу Алея. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

Автор видео отметил, что вдоль реки взрослый медведь прошел вместе с медвежонком. Он предположил, что лесные обитатели приходили полакомиться.

"Видимо, полакомились ягодой на клубничной ферме и пошли в сторону Березовки", – рассказал рыбак.

Напомним, в 2024 году медведей на территории Алтайского края стали встречать чаще. Больше всего они "наследили" в Заринском районе: в Верх-Камыше даже попадались на глаза местным жителям. А в Кытмановском районе хищник напал на мужчину. Его спасли собаки и меткий выстрел товарища.