В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран

Зачем несовершеннолетний это сделал, выясняют компетентные органы

13 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасли подростка, который проник на стройплощадку на площади Баварина и поднялся в кабину башенного крана.

Специалисты городского спасотряда спустили парня 2007 года рождения на землю и передали полицейским, медпомощь ему не понадобилась.

Всего в операции участвовало пять спасателей.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают компетентные органы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Кирова в селе Благовещенка Алтайского края.