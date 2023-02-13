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В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран

Зачем несовершеннолетний это сделал, выясняют компетентные органы

13 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасли подростка, который проник на стройплощадку на площади Баварина и поднялся в кабину башенного крана.

Специалисты городского спасотряда спустили парня 2007 года рождения на землю и передали полицейским, медпомощь ему не понадобилась.

Всего в операции участвовало пять спасателей.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают компетентные органы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Кирова в селе Благовещенка Алтайского края.

Комментарии 6

  • Подняться,это одно,а вот спуститься-другое )
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мусара срубили палку за одно Щас пацана на учёт в ОДН поставят
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Орден надо спасателям вручить
    13 февраля, Гость   Ответить
  • пятерик впаять надо
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мусара срубили палку---муссор у тебя в голове
    13 февраля, Гость   Ответить
  • За селфи полез?
    13 февраля, Гость   Ответить
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