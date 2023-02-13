В Барнауле спасли подростка, который забрался на подъёмный кран
Зачем несовершеннолетний это сделал, выясняют компетентные органы
13 февраля 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле спасли подростка, который проник на стройплощадку на площади Баварина и поднялся в кабину башенного крана.
Специалисты городского спасотряда спустили парня 2007 года рождения на землю и передали полицейским, медпомощь ему не понадобилась.
Всего в операции участвовало пять спасателей.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливают компетентные органы, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Ранее пожарные спасли двух человек из горящего дома на улице Кирова в селе Благовещенка Алтайского края.
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